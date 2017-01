Morrás ha reconocido a Europa Press que no quiere hacer declaraciones al respecto, aunque ha desmentido que su decisión "no tiene nada que ver con la presidencia, porque ni me he postulado, ni se me ha propuesto".

El diputado ha explicado que se quiere dedicar "más" a la labor parlamentaria. A través de las redes sociales, Morrás ha agradecido la "confianza depositada en mí este tiempo" y ha explicado que seguirá trabajando por el "avance y triunfo del proyecto".