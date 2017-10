Ahora Madrid pide responsabilidad a PSOE y critica a PP y Cs que quieran 'hombres de negro' y la "hostilidad" de Montoro

"En el Estado, que Ciudadanos apoya y donde el PP gobierna, la deuda crece en 73.000 millones de euros y en comunidades como la de Madrid lo hace en 5.461 mientras que en la ciudad la deuda cae en 2.020 millones y nosotros somos los irresponsables y los que precisamos que vengan los 'hombres de negro'. Dejen de engañar a la ciudadanía", ha espetado el delegado a la bancada de populares y Ciudadanos en el Pleno extraordinario.

"Es increíble que a día de hoy tengamos que estar aprobando una reformulación del PEF cuando claramente se ha demostrado que cumplimos con la estabilidad presupuestaria. Sólo la interpretación torticera del Ministerio de Hacienda y la hostilidad del Gobierno de la Nación contra el Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena nos obliga a reformular el PEF", ha lamentado Carlos Sánchez Mato.

"RESPONSABILIDAD" AL PSOE POR "PONERSE DE PERFIL"

Sus críticas se han extendido igualmente al PSOE. "Es una lástima que me pongan al mismo nivel que a Montoro porque tratamos de surfear en aguas bravas", ha comenzado el concejal, que ha recordado que los socialistas se abstuvieron en el Congreso de los Diputados en diciembre cuando se planteó la modificación de la Ley de Estabilidad para cambiar la regla de gasto.

"Es una lástima que partidos políticos que han contribuido a que siga estando en vigor esa ley de estabilidad presupuestaria, esa interpretación de la regla de gasto, se pongan de perfil. No fue Unidos Podemos quien se abstuvo en diciembre cuando se planteó una modificación de la ley", ha recriminado a los socialistas. El edil ha acabado pidiendo "responsabilidad" al PSOE.

EL ESTADO PIDE "TREGUA" A LA CE

"Parece que las cuentas del Ayuntamiento son un desastre porque me dedico a destrozarlas mientras que el Estado, con recortes de 78.000 millones de euros desde 2010, incumple los objetivos de estabilidad. Ustedes (señalando al PP) presentan ante la Comisión Europeo un documento pidiendo tregua para que envíen a los 'hombres de negro'", ha lanzado el titular municipal de Economía.

Eso le ha llevado a contrastar el déficit del Estado con el superávit de 1.022 millones registrado por el Ayuntamiento en el ejercicio 2016. "Ustedes no tienen vergüenza. Son unas cuentas equilibradas, con superávit, con crecimiento de la inversión y el gasto social, junto con una reducción de la deuda. Y tiene la poca vergüenza el PP de llamarnos 'Amoticeitor'", ha lamentado el concejal de Ahora Madrid.

NO HABRÁ RECORTES

En este PEF reformulado quedan blindadas las políticas públicas, ha insistido el delegado, que ha subrayado que, como ya dijeron en planes anteriores, "no habría recortes". Cuando en abril se rechazó el anterior PEF, el delegado se comprometió a que no se harían recortes: los 238 millones de Acuerdos de No Disponibilidad fueron suplementados en una cantidad superior, por encima de los 407 millones utilizando mecanismos legales. Ahora, de nuevo, se volverán a emplear mecanismos legales para que no haya recortes.

Sánchez Mato ha defendido que el PEF "cuenta con todo lo necesario para su aprobación, con toda la documentación necesaria, fiscalizada por la Intervención General". "Se ponen estupendos con el cumplimiento de la ley pero lecciones las justas. Tranquilos, que no voy a hablar de corrupción sino de cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria", avanzaba el edil mirando a la bancada del PP.

Así ha recordado que el Estado incumplió en 2016 un 2,8 por ciento por encima del gasto establecido pero no ha escuchado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ni al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ninguna crítica como la que se hace al Gobierno que dirige Manuela Carmena, que "sí ha hecho sus deberes", con superávit, reducción de deuda, cumpliendo plazos medios de pago y aumentando inversión y gasto social. "Ustedes son los campeones (del incumplimiento) y tienen que pedir auxilio a la Comisión Europea", ha reprochado.

"NO LES VEO PIDIENDO LA APLICACIÓN DEL 155"

A Ciudadanos Carlos Sánchez Mato le ha recordado que el año pasado el déficit de la Comunidad se situó en los 1.322 millones, lejos de los 1.022 millones de superávit registrado por el Ayuntamiento. "Pero no les veo echándose las manos a la cabeza y pidiendo la aplicación del 155. ¿Han oído hablar del PEF en la Comunidad? Yo tampoco", ha lanzado el delegado a los naranja.

Tanto a PP como a Ciudadanos les ha reprochado que utilicen el PEF "como arma arrojadiza contra el Ayuntamiento", que se traduce en que "se llevan por delante a las gentes de Madrid", "saboteando" la acción del Ejecutivo municipal, mientras que el Gobierno de Ahora Madrid "siempre estará de lado de los que más necesitan las actuaciones de las políticas públicas".

Carlos Sánchez Mato ha subrayado que detestan la legalidad vigente pero aun así la cumplen. "No me gusta ni éste ni ningún PEF porque cumplimos los objetivos. El único PEF que me gusta es el que no existe", ha resumido para, inmediatamente después, afear al PP que no les apoyan por "envidia" al demostrar que se puede amortizar deuda, incrementar inversión y gasto social, en definitiva, "que hay alternativa a las políticas austericidas del PP y de su fiel escudero, Cs".