Política

http://www.teinteresa.es/politica/Ahora-Getafe-reciben-corresponde-apreciaron_0_1717028714.html

Dos ediles de Ahora Getafe reciben una paga extra que no les corresponde y dicen que no apreciaron el error

Los concejales de Ahora Getafe Daniel Pérez y Ana Isabel Calcerrada han recibido la totalidad de una paga extra que no les correspondía asegurando que no apreciaron el error hasta que no les avisaron desde el departamento de Recursos Humanos.