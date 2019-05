Aguirre niega que el PP haya dado un giro al centro: "¿Pero qué vuelta al centro? Nunca nos hemos ido"

Esperanza Aguirre ha indicado que "las encuestas dicen que PP perderá todas las instituciones en Madrid". Sin embargo, ha precisado que "la mejor encuesta fueron las generales", ya que "hace solo tres semanas, la suma de PP, Cs y Vox fue de 53,5 por ciento" en Madrid.

"¿Creen que va a haber 200.000 madrileños que se quedarán en casa o votarán al PSOE? No me lo creo, por eso Almeida, alcalde, y Ayuso presidenta, porque si no es así se acabará con el mayor espacio de libertad de España, que es la Comunidad de Madrid, donde se puede elegir hospital, médico, a qué hora comprar y vender, a qué colegio llevar a sus hijos", ha indicado. Y es que considera la expresidenta del Senado que "los socialistas quieren tener a los ciudadanos cautivos".

Preguntada por si cree que Ciudadanos y PSOE podrían llegar a un pacto para conformar gobierno en la Comunidad, Aguirre ha indicado que no lo sabe, pero esper que Almeida sea alcalde e Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad con la "ayuda" de Cs.