Aguirre admite en el Congreso que le gustaría "mucho" que exculparan a Granados y González y que no es una cazatalentos

Así ha respondido a las preguntas del parlamentario del PSOE Artemi Rallo que durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP le ha preguntado sobre "dónde hizo el casting" para elegir a las personas de su alrededor.

"Desgraciadamente no lo soy. Trabaje en una empresa de cazatalentos pero no para seleccionar el personal. He nombrado a 550 altos cargos a lo largo de mi trayectoria", ha sostenido, para más adelante asegurar que de estos "solo dos han estado en la cárcel, en prisión provisional". Además, ha hecho hincapié en que "no hay ninguna sentencia que diga que alguien del PP ha robado".

La exdirigente madrileña ha defendido que la financiación irregular del PP solo se demostrará "cuando lo diga un juez" y ha asegurado que hasta donde ella sabe "no ha habido ninguna". Así, Aguirre ha manifestado que ella en dicha financiación no ha entrado "jamás" porque para eso habían cuatro personas encargadas: un contable, un gerente, un tesorero y un secretario general.

"Precisamente por no haber entrado cuando se produjo el registro en febrero de 2016 al partido a pedir facturas que habían encontrado en el domicilio de Beltrán Gutiérrez --exgerente del partido-- como yo era la responsable y no había vigilado y como no podía garantizar que eso se hubiera producido o no me pareció que debía dimitir", ha apostillado.

