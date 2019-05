Aguirre dice que Batet "está equivocada" y cree que los diputados de ERC o JpC no acataron la Constitución

Así se ha referido Aguirre al hecho de que los diputados de ERC o Junts per Catalunya prometieran ayer la Constitución en catalán defendiendo una república catalana y la libertad de los políticos presos durante la constitución del Congreso.

"Pese a lo que haya dicho la señora presidenta del Congreso, lo que dijo el Tribunal Constitucional fue que decir por imperativo legal, como dijeron, no me acuerdo si Herri Batasuna en este momento, en el Senado, que juraron por imperativo legal, o prometieron, eso no es lo mismo que decir que lo hacen contra la Constitución", ha explicado a su llegada al Hotel Palace de Madrid para asistir al desayuno informativo del candidato del PP al Consistorio, José Luis Martínez-Almeida.

Para Aguirre "no puede ser" que se diga que "en España hay presos políticos, y que quieren República Catalana". "Eso no puede ser, y por tanto me imagino que la Mesa revisará fórmulas de juramento y algunos lo recurrirán", ha precisado. En este sentido, se ha mostrado "convencida" de que tanto el Partido Popular como Ciudadanos lo harán.