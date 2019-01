Aguirre, "muy contenta" con la elección de Ayuso y Almeida, "magníficos perfiles para defender los principios del PP"

A su entrada al Teatro Goya de la capital, donde tendrá lugar la presentación oficial de ambos candidatos, Aguirre, acompañada del edil del PP en el Consistorio Fernando Martínez Vidal, no ha ocultado su satisfacción con estos nombramientos, ya que "son jóvenes pero con experiencia y lo van a hacer muy bien". Ha añadido que ha podido hablar con ambos tras hacerse pública su designación.

Ha descrito como "magníficos" los perfiles de ambos para "defender la ideología y principios del PP", como que "los impuestos sean bajos, que los servicios sean de la máxima calidad y que la libertad de elegir colegio, médico y hospital se respeten". "Esto es básico para crecer y desarrollarse y esto lo defenderán tanto Almeida como Ayuso", ha precisado la exministra.

Precisamente, José Luis Martínez-Almeida fue el sucesor de Esperanza Aguirre como líder del PP en la oposición tras la dimisión de ésta como portavoz del Grupo tras la entrada en prisión de Ignacio González.

Preguntada por la actual situación del presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que no repetirá como candidato, ha indicado a la prensa que "si lo que quieren es hablar de que ha puesto a dos candidatos, bien, pero si quieren que se hable de otras personas que se habrían puesto, no se está a eso".

PRIMARIAS

"Ustedes pueden decir 'a lo mejor hubiera sido mejor haber hecho primarias'. Puede ser, no digo yo que no. No está en nuestros estatutos, quizá lo esté en el siguiente congreso, en la convención. Pero el resultado aquí en Madrid, y en toda España es excelente", ha apostillado.

Por ello considera que "la elección de candidatos es extraordinaria, y los dos son grandes liberales, y lo han demostrado a lo largo de su trayectoria". "Sacaremos un excelente resultado", ha indicado a continuación. Con este resultado, ha continuado Aguirre, los 'populares' conseguirán "que en el Ayuntamiento se termine ese gobierno de Podemos disimulado en el buenismo de (Manuela) Carmena, que es muy malo para Madrid y los madrileños".