Aguado niega pagos por ocupar puestos en listas de Cs: "Tenemos un 10 en materia de transparencia"

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid y candidato de esta formación al Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha negado este miércoles que concejales de Cs y antiguos miembros del partido pagaran en algunos municipios de la región por ocupar un puesto concreto en la lista para los comicios de 2015.

Tal y como ha avanzado El Mundo, "las cantidades variaban en función de la posición y del censo de población y costeaban directamente gastos electorales del partido".

Tras asistir al desayuno informativo de Europa Press de la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Aguado ha afirmado ante la prensa que estas informaciones son "viejas" y que "Cs tiene todas sus cuentas publicadas".

"Tenemos un diez por transparencia internacional en materia de transparencia, el Tribunal de Cuentas fiscalizó cuentas y campañas de 2015 y dijo que no había ilegalidad, y no voy a perder ni un minuto en aquellos que quieren distraer de mi objetivo, que es pensar en los madrileños, salir a ganar", ha concluido.

EL CASO DE UN EDIL DE ALCOBENDAS

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcobendas, Horacio Rico, ha asegurado que pagó el coste de confeccionar el programa electoral y de campaña tras ser elegido concejal por primarias, al desconocer que se trataba de "una financiación ilegal".

En el caso de su municipio, según ha explicado Horacio Rico, ellos forjaron una lista por primarias, "de forma consensuada en la agrupación" y, a continuación, tuvieron que pagar unas facturas porque en el partido no tenían "ni un duro".

"Había que pagar la factura la gente que estábamos en la lista, en mi caso tuve que pagar en torno a los 2.500 euros --la encabezó--, según el puesto de la lista si estabas más arriba se pagaba más y si estabas más abajo menos", ha explicado.

No obstante, ha remarcado que desconocía "que eso no se podía hacer". "Yo no sabía que era ilegal, pero Aguado y (el 'número dos' en la lista a la Asamblea) César Zafra lo tendrían que saber", ha sostenido.

De hecho, este concejal, que no repite como cabeza de lista en el municipio, ha asegurado que le consta que este procedimiento se ha seguido "en todos los municipios" y que, incluso, en algunos tenían que pagar por ocupar un puesto determinado.

En cuanto a si ha solicitado al partido que le devuelvan el dinero que ingresó en su día, Horacio Rico ha asegurado que "no" porque él pagó ese asunto "con todas las consecuencias". "Venimos del mundo privado y si quieres una cosa tienes que pagarla y entonces era lógico que paguemos esos costes. Lo que no sabíamos es que era ilegal, no era conocido", ha insistido.

Precisamente, Ciudadanos Madrid tiene polémica en Alcobendas después de que el pasado viernes iniciara los trámites para abrir un expediente a dos de sus ediles --uno de ellos es Rico-- "por romper la disciplina del partido" al apoyar con sus votos la aprobación del desarrollo urbanístico de Los Carriles, un proyecto que ha calificado de "pelotazo".

El pasado 4 de marzo tanto Rico como otra edil, Ana Rojas, dieron el visto bueno al plan parcial de Los Carriles en un pleno extraordinario convocado por el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, pero finalmente, Rojas sorprendía no apoyando el desarrollo. Después, el Ayuntamiento lo volvió a llevar a pleno el pasado viernes y gracias al apoyo de los dos ediles pudo salir adelante.

Desde Ciudadanos Madrid desautorizaron a los dos concejales y confirmaron que se habían iniciado los trámites oportunos para abrirles un expediente disciplinario y, si procedía, suspender de militancia a ambos cargos públicos.