Aguado advierte de que "la izquierda puede gobernar" si no se vota pero "no se resigna" si llegan a la institución

Así lo ha señalado Aguado antes de asistir al acto de entrega de las Medallas de Oro en la ciudad en el que se ha pronunciado sobre el último sondeo de 'SigmaDos' para El Mundo que refleja que el Gobierno regional quedaría en manos de Ángel Gabilondo.

"La izquierda puede gobernar si no salimos a votar, si los que creemos en la libertad, en hacer turismo, en una región europeísta no vamos a votar el 26 de mayo", ha alertado el candidato naranja, quien ha reseñado que desde luego él "no se va a resignar" a que eso pase.

En esta línea, Aguado ha insistido en que ya se ha tenido "bastante" con haberles visto funcionar en el Ayuntamiento de Madrid, donde han visto cómo han extendido "su red clientelar". Además, se ha referido a los "sablazos fiscales" que se tienen previsto desde el Gobierno del "señor Sánchez y de Iglesias".

"La Comunidad de Madrid tiene que ser un muro de contención frente a las políticas de Sánchez, frente a los sablazos fiscales, frente a sus recortes de libertades. Y desde luego voy a trabajar mañana, tarde y noche por ser el presidente de esta Comunidad y por concentrar el mayor número de votos de centro liberal en el que creo y estoy cómodo, un centro liberal en el que apuesto no por estrategia sino por convicción", ha aseverado.