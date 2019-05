Aguado acusa a Gabilondo de tender la mano a Errejón y Serra que harían de la región "una comuna"

En un acto de campaña celebrado en el Parque de Colón del municipio de Majadahonda, al que han acudido cerca de cien personas entre vecinos y simpatizantes, Aguado ha animado a todos a ir a las urnas el próximo 26 de mayo como "contrapeso" al Gobierno de Pedro Sánchez para que la Comunidad "sea la resistencia frente a sus políticas de los sablazos fiscales".

"Hay que mandar al PP a la oposición o a un lado, pero la alternativa no pueden ser los sablazos del PSOE, no pueden ser las redes clientelares de los populistas, sino que tiene que ser un partido de centro el que tienda la mano al resto de formaciones, porque no somos ganado, somos ciudadanos con derechos y obligaciones donde queremos que nos dejen ser libres", ha lanzado el candidato.

En este punto, ha arremetido contra Gabilondo que tiende la mano a Errejón y Serra "a dos comunistas que podrán sus condiciones y harán de la Comunidad una comuna". "Yo no quiero una comuna, quiero gobernar una Comunidad", ha sostenido.

Por ello, cree que es el momento de elegir "con la cabeza y con el corazón" porque el 27 "no habrá tiempo de lamentaciones" y de "preguntarse por qué no podéis llevar a vuestros hijos a un colegio concertado o que no tengan el cheque guardería".

"Estamos muy cerca de liderar un gobierno autonómico en la Comunidad y nos jugamos muchísimo en fiscalidad y la movilidad. Quiero hacer despegar la Comunidad de Madrid, y este gran globo que tenéis detrás con el fuego naranja quiere decir que es la energía de la Comunidad de Madrid y las fuerzas que nos dan los votos. Sois el verdadero motor del cambio", ha lanzado.

Por su parte, la candidata de Cs en Majadahonda, Ana Eliot, ha asegurado que encabeza este proyecto "con ilusión", con ganas de cambiar las cosas y "el conformismo del PP que ha hecho que Majadahonda pierda oportunidades". "Queremos cambiar eso y acabar con los chiringuitos partidistas", ha sostenido.

Previamente, Aguado ha visitado el municipio de Las Rozas, junto con la candidata de Cs al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, donde ha 'tapeado' con vecinos y han explicado su proyecto para la Comunidad de Madrid y las elecciones europeas.