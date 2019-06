Aguado asegura que está "todo abierto" sobre si será Cs o PP quien lidere la Presidencia y espera que Vox "no bloquee"

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes que "está todo abierto" sobre si será Ciudadanos o PP quien lidere la Presidencia regional y espera que Vox "no bloquee" y tengan que volverse a convocar elecciones autonómicas de nuevo.

En una entrevista con 'Esradio', recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid, Aguado ha asegurado que el objetivo que tenía la formación 'naranja' cuando se presentó a los pasados comicios era "gobernar en la Comunidad" algo que considera tienen ahora "muy cerca" si se ponen de acuerdo con el PP.

"Está todo abierto, no hemos empezado a negociar los puestos en el gobierno, solo hemos empezado a hablar de programa esta mañana y está todo abierto y el objetivo de PP y Cs es ponernos de acuerdo para que haya gobierno y que la izquierda no gobierne en la Comunidad. Es importante no adelantar acontecimientos, y ojalá que lo antes posible lleguemos a un acuerdo programático y no tengamos que ver cómo hay un gobierno de (el candidato del PSOE) Ángel Gabilondo y (el candidato de Más Madrid) Íñigo Errejón", ha sostenido.

No obstante, esta misma mañana el portavoz adjunto de Cs, César Zafra, preguntado por si Aguado debería ser el presidente, lanzó que "entrar en otros juegos, en otra parte de la política ciencia ficción que se ha ido viendo estas semanas, estos meses, no es bueno para una negociación". Aunque, posteriormente, fuentes de partido 'naranja', matizaron ya después en que "todos los escenarios" estaban "abiertos".

Al ser repreguntado sobre si consideraría "una derrota" que finalmente fuera el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y no el dirigente, el candidato 'naranja' ha señalado que lo que sería una derrota es "tener que volver a hacer elecciones".

"Cuando hablemos con PP ya veremos quién tiene que ocupar qué; pero lo que quiero es que haya un reparto equilibrado de consejerías y a partir de ahí trabajemos en un gobierno de forma colaborativa y no competitiva", ha lanzado.

Este lunes la candidata de Vox, Rocío Monasterio, haya indicado que corta "toda relación" con el PP en la autonomía, ante el "incumplimiento de contrato" que dice se ha producido en Ayuntamiento de la capital que contempla una coalición de gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox.

A este respecto, Aguado ha incidido en que tienen la misma intención de llegar a un acuerdo con el PP, que es su "socio preferente" y es con quien intentarán "formar un gobierno de centro liberal", por lo que espera que Vox permita poner en marcha ese gobierno y espera que "no bloquee".

"Yo no tengo problema en hablar con Vox y respeto tanto a esa formación como a sus votantes, pero también respeto a los nuestros y vamos ha hacer lo que dijimos en campaña, gobernar con PP. Nosotros hemos estado cuatro años en la oposición sin pedir sillas ni sillones y espero que Vox no bloquee y abra las puertas a otras elecciones. No quiero que eso ocurra. El acuerdo del PP y Cs no contempla el tripartito en la Comunidad", ha reiterado.