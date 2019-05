Aguado anuncia que Cs votará 'no' a Iceta en la votación del Parlament para que sea senador y pueda presidir el Senado

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que su partido votará 'no' en el Parlamento catalán para que Miguel Iceta sea eligido senador y posteriormente pueda presidir el Senado, porque es una persona que "hace más guiños al separatismo que al constitucionalismo".



En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Aguado, al ser preguntado por esta cuestión y sobre la posición de su partido el próximo miércoles en el Parlament de Cataluña ha asegurado que será negativa, porque "el nacionalismo es un peligro que cercena la democracia y rompe la convivencia".

"Tienen a un presidente que no les representa y no defiende sus intereses y es una persona para dirigir el Senado que hace más guiños al separatismo que al constitucionalismo, aunque no me sorprende que le elijan cuando ha dicho en varias ocasiones que él no quiere el 155 bajo ningún concepto y aboga por indultar a los presos golpistas", ha lamentado.

Además, ha apuntado que no tienen en Ciudadanos "nada que negociar" con "estas personas que quieren situarse al margen de la Constitución, sino lo que tienen que hacer "es ganarles" y cambiar las cosas".