Aguado afirma trabajar para ser presidente de la Comunidad de Madrid: "Me siento muy respaldado por el partido y Rivera"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, asegura que se siente "muy respaldado" tanto por el partido como por el líder de la formación naranja, Albert Rivera, para ser el candidato a las elecciones autonómicas de 2019, al tiempo que ha asegurado que trabaja "mañana, tarde y noche" para ser el próximo presidente de la región el próximo año.

En una entrevista con Europa Press, Aguado ha aseverado que cada día se siente "más fuerte", porque están en un momento "único" para querer y poder "transformar las cosas" y "de poder cambiar la situación política en España y de poder ganar al bipartidismo".

"Me parece que es un momento absolutamente único y hay que aprovecharlo. A nivel personal me siento más fuerte, con más experiencia política y con todo el respaldo del partido y eso lo noto y lo agradezco. Durante estas semanas he actuado conforme a mis valores, a mis principios, intentando estar a la altura de las circunstancias y creo que lo hemos conseguido", se ha felicitado.

Ahora, el portavoz de Ciudadanos ha lanzado el turno a los 'populares', porque son ellos "los que tienen que proponer un candidato", en sustitución a la ex dirigente madrileña Cristina Cifuentes.

"Desde luego que la gestión de esta crisis como partido político, nosotros, es para estar satisfechos. Cómo de una situación objetivamente negativa, conseguimos que haya estabilidad en la Comunidad de Madrid, porque reforzamos estabilidad y exigimos limpieza al no haber cambio de Gobierno en estos meses en la Comunidad de Madrid", ha señalado Aguado en referencia a que no ha salido adelante la moción de censura de los socialistas al dimitir Cifuentes.

Asimismo, a nivel de candidatura o de liderazgo ha indicado sentirse "muy respaldado" por el partido y "por el propio Albert Rivera o por toda la Ejecutiva nacional". "Ellos saben que por encima de las personas están los proyectos, y lo más importante, a día de hoy, es el proyecto político. Somos un equipo y los que venimos del mundo del deporte somos muy de equipos y sabemos que hacen falta delanteros, defensas, porteros y yo soy uno más de ese equipo, que intento hacerlo lo mejor posible, y que me han encargado liderar el proyecto en la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

Además, el portavoz del partido naranja ha declarado que se "desvive" cada día por que este proyecto "se consolide" y para ser "una alternativa real" de Gobierno. "Cuando llegue el momento de las primarias que todavía no estamos en ese proceso pues tendrán que ser los afiliados los que decidirán si me revalidan al frente de este proyecto o no", ha explicado para recordar que aún no tienen fecha fijada para las primarias.

"QUEREMOS ABRIRNOS A INDEPENDIENTES Y A PERFILES POTENTES"

En este punto, tras las últimas informaciones que situaban en el foco al escritor Mario Vargas Llosa para liderar las listas de la formación naranja en la Comunidad de Madrid, Aguado ha señalado que "sería fantástico" que formara parte de su equipo en las autonómicas de 2019.

"Ojalá pudieran venir más premios Nobel y más gente de talento del mundo de la cultura, de la literatura y de la empresa de la sociedad civil, ojalá. Yo digo que siempre hay que tener miedo a los mediocres y no al talento. Yo quiero rodearme de gente talentosa porque eso hace mejor al equipo y al proyecto", ha aseverado Aguado al tiempo que ha sostenido que tienen que ser capaces como partido político de "acercar un proyecto común" y abrirse a independientes y a "perfiles potentes".

Sobre si se ve como presidente de la Comunidad de Madrid el año que viene, el portavoz de la formación naranja ha asegurado que trabajan para eso "mañana, tarde y noche". "No por el mero hecho de ser yo el que presida, que sería un honor, sino porque Madrid necesita un cambio político y necesita un proyecto y certidumbre".

No obstante, las primarias aún no se las han planteado celebrar en su partido. "Ya sé que hay otros partidos que están ya con los candidatos y, entre ellos, están luchando por un hueco. Nosotros todavía no hemos abierto ese melón. Imagino que será en diciembre o en enero, pero no es nuestra prioridad ahora mismo.

Nuestra prioridad es agotar esta legislatura y que los madrileños y españoles nos vean útiles, que estamos preocupados por sus problemas, que al fin y al cabo son los nuestros", ha aseverado.

Aguado también tiene claro que formaría tandem con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y que, así, repitiera como candidata a la Alcaldía. Ha expresado que le encantaría que fuera la próxima alcaldesa, porque "es una persona metódica, preparada, con la cabeza muy bien amueblada". "Ojalá que fuese la alcaldesa de Madrid en 2019 y, de hecho, vamos a apoyarla todos para que sea así", ha añadido el portavoz de Ciudadanos.

"SATISFECHO" CON LAS ENCUESTAS

Las encuestas sitúan a Ciudadanos como primera fuerza política, situándole por delante de PP y PSOE. Aguado ha indicado sentirse "satisfecho" del trabajo que están realizando y del reconocimiento que están viendo por parte de los madrileños.

"Son encuestas y es verdad que hay que ser muy prudentes, porque la única encuesta buena será el 26 de mayo de 2019, que es cuando hay elecciones. Pero, desde luego que levantarte por la mañana y ver este tipo de encuestas donde después de tres años de legislatura queda como primera fuerza es un orgullo", se ha felicitado.

A pesar de ello, el portavoz del partido naranja ha sostenido que el resultado de estas encuestas también implica "una responsabilidad añadida", porque "lo que están pidiendo los madrileños" ya no es que sean "una palanca de cambio", sino que sean los que lideren "un cambio en la Comunidad de Madrid" y los que "piloten" una "nueva etapa".

Aún así, ha reconocido que las encuestas son "fotos o estados de ánimo en general" y debido a las circunstancias actuales en las que se encuentra el PP, tras la dimisión de Cifuentes, "ese estado de ánimo ahora en la Comunidad es muy favorable a Ciudadanos".

Asimismo, a pesar que aún queda un año para las elecciones autonómicas, Aguado ha aseverado que seguirán "siendo fieles" a sus principios y a sus valores, "sin descuidar la igualdad de oportunidades, con impuestos bajos, con un proyecto distinto al de los viejos partidos y, por supuesto, sin caer en manos del populismo, poniendo el foco en los problemas reales".

En cuanto a la encuesta de Metroscopia, que indica que el voto femenino se aleja de Ciudadanos, después del 8M, Aguado ha asegurado que están siempre haciendo "autocrítica". "Ponemos encima de la mesa propuestas reales para garantizar la igualdad entre hombre y mujer. Para romper ese techo de cristal, para reducir la brecha salarial y para garantizar la corresponsabilidad parental. Si hay un partido comprometido con eso es Ciudadanos. Ciudadanos no es un partido que grite y que tenga el puño en alto, pero sí que está absolutamente comprometido con la igualdad de oportunidades, con reducir la brecha salarial entre hombre y mujer y con que la igualdad no esté únicamente recogida en la Constitución" ha concluido.