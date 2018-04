Aguado, tras Cifuentes retirar el máster de su currículum: "Se pueden borrar las huellas pero no los hechos"

En su perfil personal de la red social Twitter, Aguado ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ahorre a todos el "bochorno diario" y deje de encubrir a la dirigente madrileña proponiendo a un candidato alternativo. Para el portavoz de la formación naranja, "ni la universidad ni los madrileños merecen esto".

Por su parte, la presidenta regional aseguró este martes en rueda de prensa que no piensa dimitir porque no existen razones "objetivas" para ello así como porque no ha cometido ninguna "ilegalidad". Además, aseguró que cuenta tanto con el apoyo de su partido como con el de Rajoy.