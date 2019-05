Aguado le dice a Ayuso que algunos de sus mensajes son desafortunados y "jugar con papel de víctima" no le ayuda

Así lo ha dicho Aguado después de que Díaz Ayuso haya señalado que sus palabras "siempre son cuestionadas" y que no ocurre lo mismo con "candidatos hombres". En la Casa de Campo, durante la presentación del autobús de campaña de Ciudadanos, Aguado, al ser preguntado sobre las 'quejas' de Ayuso de que se cuestionen los mensajes que lanza, ha reconocido que las palabras de la candidata 'popular' son "desafortunadas" en los últimos días, abstrayéndose de quién hace las declaraciones y yendo "al fondo" de las mismas.

"Son desafortunadas las diga un hombre o una mujer y jugar con el papel de víctima no le ayuda en nada ni a ella ni a las mujeres. Si tienes una equivocación en las declaraciones desafortunadas lo más honesto es pedir disculpas e intentar aclararlo, no escudarte en tu condición de mujer o que la culpas es de la persona de enfrente. Jugar con el papel de víctima no le ayuda en nada", ha criticado.

No obstante, el candidato de la formación 'naranja' ha asegurado que no se va a dedicar en campaña "a hacer de comentarista de otros partidos, sino que va a tratar de convencer y seducir" a los madrileños de que su partidos es de "centro" y sale a "ganar al bipartidismo y al inconformismo".