Agenda Informativa de Europa Press para el 17 de septiembre ( 1 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes, 17 de septiembre, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Actualidad Política, Autonomías, Economía-Laboral y Turismo:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: La portavoz del PSOE, Cristina Narbona, es entrevistada en 'Las mañanas de RNE'.

-- 08.40 horas: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, es entrevistado en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero.

-- 09.00 horas: El presidente del Senado, Pío García-Escudero, presenta al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en el Desayuno Informativo del Fórum Europa. Hotel Westin Palace, Plaza de las Cortes, 7.

-- 09.00 horas: El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, es entrevistado en 'Espejo Público' de Antena 3.

-- 09.30 horas: La ministra de Justicia, Dolores Delgado, asiste a la inauguración del Curso Selectivo de Formación de la 43 Promoción de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Centro de Estudios Jurídicos CEJ, calle Juan del Rosal, 2.

-- 9.30 horas: Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, es entrevistado en 'Los desayunos de TVE'

-- 10.00 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, recibe al Jefe de la Negociación de la Unión Europea con el Reino Unido, Michel Barnier. Palacio de Viana.

-- 11.00 horas: La ministra de Justicia, Dolores Delgado, recibe a la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Sede del Ministerio.

-- 11.00 horas: El presidente del PP, Pablo Casado, preside la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Sede del PP. Calle Génova, 13.

-- 12.00 horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el acto #Avanzamos, un evento en el que, coincidiendo con los 100 días de Gobierno, el jefe del Ejecutivo hará balance de los logros alcanzados en estos meses y avanzará los proyectos de futuro. Asisten todos los miembros del Gabinete excepto la ministra de Defensa y la ministra para la Transición Ecológica. Casa de América, entrada por la calle Marqués del Duero.

-- 12.00 horas: La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la reunión del Consejo Superior del Ejército del Aire. (Cobertura gráfica). Sede del Cuartel General del Aire, plaza de la Moncloa.

-- 13.00 horas: La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, acompañada por la secretaria de Educación e Innovación del PP, Sandra Moneo, se reúne con ANELE, Asociación Nacional de editores de libros y material de enseñanza. Sede del PP.

-- 13.00 horas: El secretrario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ofrece una rueda de prensa. Sede de Ciudadanos.

-- 13.30 horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al jefe de la negociación de la Unión Europea con el Reino Unido, Michel Barnier, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell. (Cobertura gráfica). Complejo de la Moncloa.

-- 16.00 horas: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asiste a la Jornada del Instituto Universitario de Estudios de Género. Universidad Carlos III.

-- 17.30 horas: La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, es entrevistada en 'La Ventana' de la Cadena SER.

-- 18.00 horas: El ex presidente del Gobierno Felipe González, el ex ministro de Exteriores de Brasil Celso Amorim y el ex juez Baltasar Garzón participan en el debate 'Una alerta progresista para fortalecer la democracia y el orden multipolar'. Casa de América, calle Marqués del Duero, 2.

-- 18.00 horas: El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la toma de posesión del Director Adjunto Operativo (DAO) y del Mando Único de Operaciones de la Guardia Civil. Dirección General de la Guardia Civil.

-- 18.00 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recibe a la embajadora de Argelia, Taous Feroukhi. Sede del Ministerio.

-- 18.30 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, mantiene un encuentro con la secretaria general Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan. Palacio de Santa Cruz.

-- 19.30 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, recibe al ministro de Cooperación Internacional y Asuntos Exteriores del Estado de Libia, Mohamed Taher Syala. Palacio de Viana.

-- 19.30 horas: El presidente del PP, Pablo Casado, interviene en el encuentro La Razón de* Al acto, también asistirán el secretario general del PP, Teodoro García; los vicesecretarios Javier Maroto, Marta González, Andrea Levy y Cuca Gamarra; y los portavoces parlamentarios Dolors Montserrat e Ignacio Cosidó. Sede del periódico La Razón.

-- Actividades Parlamentarias del Congreso:

-- 13.00 horas: Acto de Inauguración de la Exposición fotográfica*"40 años de España en Democracia",*organizado por las Cortes Generales en colaboración con la Agencia EFE.*Patio de Floridablanca.

AUTONOMÍAS:

-- 11.00 horas: En L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el Rey Felipe VI inaugura la 30ª edición de Gastech, principal lugar de encuentro para los profesionales del gas y gas natural Licuado de todo el mundo. Asiste la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, avenida Juan Carlos I.

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.00 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recibe a la candidata de la República Francesa para ocupar el puesto de directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Catherin Geslain. Sede del Ministerio.

-- 10.00 horas: La asociación de reparación y refuerzo del homigón, ARPHO, ofrece una rueda de prensa sobre la importancia de la conservación de las infraestructuras. En la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Calle Diego de León nº, 50, de Madrid.

-- 10.30 horas: El presidente de la Federación de Cuerpos Superiores del Estado (Fedeca), Jordi Solé, ofrece un desayuno informativo para presentar su propuesta de Estatuto del Directivo Público. En el Hotel NH Collection Eurobuilding, calle Padre Damián, 23.

-- 11.15 horas: La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones, Federaciones y Empresas de la Limpieza Nacionales (Afelin) presentan un estudio sobre la dispersión en la negociación colectiva de los casi 40.000 trabajadores del sector. En la calle Diego de León, 50.

-- 16.00 horas: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, inaugura la primera edición de #Distrimeat, en el marco de la feria del sector cárnico. En la Feria de Madrid. Centro de convenciones, auditorio Sur. Avda. del Partenón 5.

-- 18.30 horas: La Fundación ICO, con la colaboración de ASCRI y AXIS, presentan las conclusiones del informe Valoración del impacto económico y social de las inversiones de Venture Capital. (Auditorio del ICO, calle de los Madrazo 36-38).