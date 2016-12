Afines a Iglesias lanzan la campaña #IñigoAsíNo y acusan a su secretario de Política de dividir Podemos

La campaña iniciada a media mañana de este 24 de diciembre en la red social Twitter parece una clara respuesta a la crítica que diversos integrantes del sector 'errejonista' realizaron tras el relevo de López. Estas voces reclamaban que se atienda el mandato de pluralidad y unidad reflejado por los inscritos en la última votación del partido.

El secretario de Organización Pablo Echenique ha escrito en su cuenta de Twitter: "Sabes que me gustan mucho tus ideas, pero la dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. #ÍñigoAsíNo Compa, así no"; mientras que secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, señalaba en su cuenta que "un debate fraterno necesita respetar las decisiones democráticas y la autonomía de los territorios. Debate sí, confrontación no".

A esta voces se han unido las del senador y secretario general en Madrid, Ramón Espinar --que fue el encargado de cesar a López-- y que ha señalado en la citada red social bajo la misma etiqueta: "Siempre he pensado que @ierrejon es una de las personas más brillantes que conozco. Es tan imprescindible como la unidad". Por su parte, la diputada y miembro de la dirección de Podemos Irene Montero ha apuntado que "Debatir sin enfangar ni hacer daño a Podemos: quiero que caminemos juntas. Nos jugamos la herramienta para ganar el país".

José Manuel López, miembro de la corriente 'errejonista' que lideró la edil Rita Maestre en las primarias, será sustituido por la hasta ahora portavoz adjunta del partido, Lorena Ruiz-Huertas, afín al sector anticapitalista que lidera Miguel Urban.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, había pedido este viernes afrontar la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre desde la "unidad" y no desde la "división", porque su formación ha dado, a su juicio, "la peor imagen de su historia" estas últimas dos semanas, en las que los diferentes sectores que existen en su partido han competido con propuestas diferentes en la consulta para definir las reglas del congreso de febrero.

IGLESIAS APELA A LA "UNIDAD" DURANTE SU FELICITACIÓN DE LA NAVIDAD

A este respecto, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha apelado a la "unidad" durante video de felicitación navideña colgado en Twitter y ha mandado un "abrazo" a todos los integrantes de Podemos, tanto a los que son afines al secretario general como a los que no están "de acuerdo en todo" con él.

"Quiero mandar un abrazo a todos mis compañeros, a los que están de acuerdo conmigo y a los que no están de acuerdo conmigo en todo, porque este país nos necesita unidos, nos necesita juntos para llevar a cabo las tareas que tenemos que llevar", indica el secretario general de la formación morada en su mensaje.

Iglesias también ha mandado un abrazo a sus rivales políticos, a quienes "tenderá la mano" y escuchará cuando Podemos "gane". "Cuando ganemos les tenderemos la mano para que nos ayuden a tener un país mejor y escucharemos sus críticas y rectificaremos si lo estamos haciendo mal", ha añadido.

En última instancia, el secretario general de Podemos, ha denunciado que "no entiende" cómo la Navidad puede gustar "a los poderosos", al considerar que son unas fechas para "acordarse de los que sufren y tratar de superar las diferencias.

Por lo que se refiere a Errejón, en su último mensaje en la red social Twitter -escrito pasadas las cuatro de esta tarde- podía leerse: "A las que nos han traído hasta aquí y las que faltan, para cambiar este país con un podemos alegre, abierto y ganador #feliznavidadparatodas".