Adriana Lastra (PSOE) advierte de que "la izquierda no pacta con la derecha ni en España ni en Navarra"

Durante su intervención, Adriana Lastra ha pedido a María Chivite, reelegida secretaria general del PSN, que vaya "a por la Presidencia de Navarra" en las elecciones forales de 2019.

Lastra, recordando la división que vivió el partido por el voto en la investidura de Mariano Rajoy como presidente, ha afirmado que el PSOE "ha sufrido mucho en los últimos meses" y ha indicado que "en el ánimo del secretario general, Pedro Sánchez, y de la Comisión Ejecutiva está que se acabe el sufrimiento y que seamos capaces de remar en la misma dirección para resolver los problemas de este país".

La dirigente socialista ha manifestado que el PSOE "no se puede romper porque haya unos medios de comunicación capaces de engañar a compañeros nuestros y hacerles pensar que lo correcto es que nos abstengamos y dejemos gobernar a la derecha".

En esta línea, Adriana Lastra ha afirmado que "tenemos en frente una brunete política y mediática y a todos los partidos políticos". "Nosotros, que somos la izquierda que propone y resuelve la vida de la gente, tenemos en frente a los que quieren ocupar nuestro lugar en el Gobierno y las instituciones. Y tenemos en frente unos grupos de comunicación que no nos lo van a poner nunca fácil", ha dicho.

A continuación, ha señalado que en cualquier país europeo, un presidente de Gobierno que tuviera que declarar como testigo en un juicio por corrupción dimitiría de forma "inmediata", pero ha considerado que "la derecha mediática ha cerrado filas para proteger al presidente del Gobierno".

Además, Adriana Lastra ha animado a los socialistas a que no sean "nostálgicos" del bipartidismo, sino que sean "nostálgicos de las políticas que hacíamos en el Gobierno, de las políticas de igualdad, de las políticas en defensa del derecho de los trabajadores, de la defensa de nuestros mayores, de todas las políticas que hicimos y hacemos donde gobernamos".

La dirigente socialista ha afirmado que "hay que mejorar la vida de los que menos tienen, tenemos que combatir contra aquellos que no quieren que nada cambie, contra la derecha y la izquierda que viene no a proponer sino a protestar, pero que realmente cuando gestiona no gestiona como debería gestionar un partido político de izquierdas".