Adrados propone a Garrido para ser investido presidente de las Comunidad en un pleno los próximos 17 y 18 de mayo

Así lo ha decidido Adrados tras haber mantenido las rondas de consulta con los grupos parlamentarios este lunes y este martes, en la que los 'populares' propusieron a Ángel Garrido y los socialistas a su portavoz Ángel Gabilondo.

Garrido, al ser apoyado por PP y Ciudadanos, es el que más votos ha obtenido, por lo que la presidenta del Parlamento madrileño le ha comunicado que ha decidido nombrarle como candidato oficial a para ser investido los días 17 y 18 de mayo.

El actual presidente en funciones ha explicado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional que Adrados le ha comunicado que era el candidato "que recibía más apoyos" por los grupos parlamentario y que, por tanto, "era quien pensaba proponer como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

Asimismo, le ha preguntado formalmente si quería aceptar esa posibilidad, a lo que le ha contestado que sí, por lo que la presidenta de la Cámara de Vallecas se encargará de comunicarlo "directamente" a los distintos grupos que la propuesta oficial es él. Además, Garrido ha asegurado que las fechas de la sesión plenaria de investidura se desarrollarán los días 17 y 18 de mayo.

Al ser preguntado sobre si piensa lanzar alguna iniciativa política, ha contestado que "las cosas hay que hacerlas por pasos" y que "ahora lo que toca es preparar esa sesión de investidura y proponer un programa de este año de Gobierno". Después, una vez haya terminado la sesión y si es elegido presidente con el apoyo de la Cámara "será el momento de pensar en un Gobierno y en cambios".

En este punto, Garrido ha asegurado que puede decir "con seguridad" que uno de los principales cambios "evidentes" que hay que hacer es el de la Consejería de Presidencia, porque él ya no podrá asumir esas funciones y, por tanto, "alguien" las tendrá que asumir. En cuanto a la Portavocía, también está por determinar pero, en principio, ha indicado que no va a ser tampoco el portavoz.

"Tengo la fortuna de contar con muchas personas en mi cabeza y hay mucha gente que podría desempeñar cualquier cargo. Pero aún no me lo he planteado y prefiero dar cada paso como corresponde", ha incidido.

En cuanto al discurso que dará para ser investido presidente, que será el 17 de mayo, Garrido ha asegurado que aún no se ha puesto a pensarlo pero que lo que vaya a proponer "obviamente se tiene que ceñir mucho al programa electoral con el que concurrió el PP", con esos 300 puntos "que era con el que nos comprometimos con los ciudadanos y el discurso girara al cumplimiento de ese programa electoral".

"ESTARÉ A LA ALTURA DE LO QUE MERECEN LOS CIUDADANOS"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha sostenido en numerosas ocasiones que el elegido a tomar las riendas del Gobierno regional hasta que finalice la legislatura será un "presidente interino".

A esto, Garrido ha contestado que será "el presidente de la Comunidad de Madrid y que estará a la altura de lo que merecen los ciudadanos". Además, ha aseverado que va a trabajar "igual" todos los años porque no quiere que los ciudadanos de Madrid "merezcan un presidente interino ni un Gobierno interino".

En este punto, ha indicado que la relación con Ciudadanos "siempre ha sido buena desde el minuto cero" y que la siguen manteniendo, algo que, a su juicio, es "obligado" dado que tienen que contar con ellos.

"Ha sido un año difícil y si es más fácil este año, mejor. Difícil en el sentido de que no disponemos de una mayoría en la Cámara y se complica la gestión política, pero tampoco es tan malo porque nos hemos acostumbrado a este trabajo de intento de diálogo y de consenso", ha reconocido el futuro presidente regional.

"NO TENGO TRAPOS SUCIOS"

Por otro lado, ha sido preguntado sobre si cree que cuando sea presidente de la Comunidad comenzarán a salir "trapos sucios", algo que ha dudado, porque dice no tener.

"Trapos sucios no tengo, por eso no van a salir y cuando eres presidente y asumes un puesto de responsabilidad es evidente que se ponga la lupa por encima de ti, por eso hay que valorar a las personas por el trabajo político que realizan", ha sostenido.

Por último, sobre la decisión de que Cifuentes haya dejado su acta como diputada en el Parlamento madrileño este martes, ha reiterado que esa es una decisión "personal", y al no ser ya ni presidenta de la Comunidad ni diputada ha asegurado que lo que haga de aquí en adelante lo "respetarán".