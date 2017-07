"No me consta', 'no es pertinente'... pero los mensajes a Bárcenas ahí están, y Rajoy no ha sabido explicarlos", ha aseverado sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas la también impulsora de CatComú en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Rajoy ha negado conocer una caja B del PP y el cobro de sobresueldos en negro, y ha recalcado que sus responsabilidades en el partido eran políticas y no contables, por lo que "jamás" se ha ocupado de los asuntos económicos, ha subrayado.