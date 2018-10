Acebes dice que "nunca" ha cobrado "sobres" y niega que los 'papeles de Bárcenas' sean ciertos

El exministro y exsecretario general del PP, Ángel Acebes, ha asegurado este miércoles que no ha cobrado "sobres" del Partido Popular y ha negado que los llamados 'papeles de Bárcenas' sean ciertos. Así, ha indicado que "no tenía constancia" de que existiera una 'caja b' en el PP y ha señalado que cuando ocupó la Secretaría General de la formación el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, "no trabajaba para el Partido Popular".

"Nunca he cobrado sobres", ha recalcado durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la supuesta 'caja b' del PP. Acebes, que fue 'número dos' de la formación entre octubre de 2004 y junio de 2008 bajo la presidencia de Mariano Rajoy, no ha sido arropado por ningún miembro de la actual dirección del PP como sí ocurrió recientemente con José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos.

Acebes ha afirmado que hasta dónde él conoce y sabe, "en sobres no ha cobrado nadie". "Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún otro sitio y no he cobrado ningún sobre como le he dicho antes", ha abundado.

A renglón seguido, ha subrayado que en el PP los sueltos que existían "tenían su certificado al final de año con la retención a Hacienda". Preguntado entonces si niega que los 'papeles de Bárcenas' sean ciertos, ha contestado: "Claro que sí".

A preguntas del socialista Artemi Rallo, ha dejado claro que solo fue imputado "por el tema de las acciones de Libertad Digital" pero que después se acordó el sobreseimiento. De hecho, ha subrayado que cuenta con "cinco autos que son firmes" y ha acusado al diputado del PSOE de "tergiversación".

SIN CONOCIMIENTO DE LA REUNIÓN DE COSPEDAL Y VILLAREJO

Además, ha dicho no tener "ningún" conocimiento de la reunión que mantuvo en julio de 2009 la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con el excomisario José Manuel Villarejo, poco después de estallar el caso Gürtel, un asunto que ocupa la actualidad en este momento.

Según ha relatado, él dejó la Secretaría General del PP y la política "hace 10 años" y desde entonces se ha dedicado "solo" a su "trabajo profesional". Además, y a preguntas del diputado de En Comú Marcelo Expósito, ha indicado que él no ha preguntado "nada" a Cospedal sobre este asunto estos días.