Abel Caballero (PSOE) descarta a Patxi López porque "fue parte del proyecto que condujo a este mal resultado"

Así lo ha dicho en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, donde ha asegurado que López es "un gran político" y que le tiene un "gran respeto" pero que, a su juicio, el rumbo del PSOE "debe trazarse con personas nuevas". En este sentido, ha hecho referencia a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a la que considera "una magnífica candidata" por su "trayectoria de éxitos políticos".

Caballero ha quitado importancia a la fecha de celebración del Congreso del PSOE en el que se elegirá al nuevo candidato y ha subrayado que lo relevante es elaborar "un proyecto político debatido y decidido" porque "no solo se trata de quién lleva el partido sino también de con qué programas".

El socialista se ha mostrado molesto con la teoría que apunta a una posible conspiración contra el ex secretario general, Pedro Sánchez. "No tolero que se hable de conspiracion porque yo voté y no se nada de una conspiración. Esas teorías son pobres y un poco mediocres, indignas de socialistas", ha recalcado.

Caballero ha explicado que lo que hubo fue una decisión democrática de "querer cambiar de rumbo" y que tuvo "una respuesta bastante mayoritaria en el Comité Federal". "Los que hablen de conspiración están en la prehistoria de este partido", ha asegurado.

El alcalde ha alabado la gestión de la Gestora que se votó "democráticamente" en aquel comité federal y que, a su juicio, "está trazando muy bien el rumbo del partido y llevándolo en una buena dirección".