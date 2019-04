Política

Abascal no acudirá a la procesión del Cristo de Mena a pesar de que iba de "manera particular" y no por acto de campaña

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, no acudirá finalmente a la procesión del Cristo de Mena en Málaga después de que la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte se lo haya pedido, a pesar de que iba a asistir de "manera particular" y no por un acto de campaña.