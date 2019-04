Abascal dice desconocer el veto a periodistas en actos de Vox pero respalda las decisiones de su equipo de comunicación

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Abascal ha dicho sentirse "maltratado" por la prensa, que en muchas ocasiones "ha desfigurado" sus expresiones o propuestas. Esto ha llevado a que el partido haya excluido de algunos de sus actos a determinados periodistas o medios.

"La verdad es que no lo sé. Sí me dicen los de comunicación que de vez en cuando tienen algún conflicto con algún que otro periodista, pero no sé caso por caso a qué se debe --ha justificado Abascal--. Pero confío en mi equipo de comunicación y respaldo sus decisiones".

Esta situación ha llevado a Vox, según ha explicado su presidente, a optar en campaña electoral por una estrategia de relación directa con sus seguidores a través de las redes sociales o actos multitudinarios. Una vía que ya ha sido "exitosa en otros lugares del mundo", ha recordado Abascal sin citar expresamente ningún país en concreto.

Según ha insistido, no se trata de ocultar sus "flancos débiles", que ha reconocido que los tiene como todo el mundo, sino a priorizar una campaña electoral que recorriera todo el territorio. "Y la exposición mediática nos quita tiempo", ha insistido sobre su escasa presencia ante los medios de comunicación.

Las críticas de dirigentes de Vox a la prensa son habituales en sus intervenciones y mítines. Este martes en un gran acto en Las Rozas, la candidata del partido a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, comenzó animando al público a saludar a los medios de comunicación, que dividió entre los que cumplen su trabajo "con ética profesional" y aquellos otros medios "progres" que "manipulan" su mensaje, "señalan las puertas" de sus casa" o incluso "van a la puerta del colegio" de sus hijos.

Tras ella, el 'número tres' del partido, Iván Espinosa de los Monteros, aclaró que su "problema" no es con los periodistas que cubren sus actos, sino con los dueños de los grandes medios de comunicación que dan órdenes "desde los platós o desde sus mansiones".