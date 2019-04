Abascal, "cansado" de escuchar el CIS: Están "todos muy nerviosos" e "intentan meter el miedo en el cuerpo"

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal, ha manifestado este martes tras la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que ve a los líderes del PSOE, PP, Cs y Podemos "muy nerviosos, porque ellos mismos no se creen las encuestas que publican", al tiempo que considera que "intentan meter el miedo en el cuerpo".

En un mitin con el lema 'España Viva' en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba, a escasos metros de la Mezquita-Catedral, con la presencia de más de mil personas y otras que se han tenido que quedar agolpadas en las escalinatas del citado templo, Abascal ha dicho que está "cansado de escuchar a los Tezanos de la izquierda y a los Tezanos de la derecha intentando meter el miedo en el cuerpo permanentemente publicando encuestas todos los días, diciendo lo que hay que votar".

Así, ha lamentado que "intentan meter el miedo en el cuerpo a muchos españoles", momento en el que ha apuntado a las pequeñas provincias que reparten pocos escaños, pero donde "son verdaderas multitudes las que acuden a la llamada de la España Viva". Por tanto, ha dicho "a los que quieren meter el miedo en el cuerpo" que "si tienen miedo que se retiren ellos", a la vez que ha animado a sus votantes a apoyar a Vox.

Al respecto, ha remarcado que él no va a caer "en el discurso chusco de los que solo ofrecen miedo a los españoles". "Queremos decir a los españoles que tienen que votar en libertad, sin ningún tipo de miedo para defender sus ideas y valores", ha enfatizado Abascal, quien ha valorado que "las multitudes" acuden a sus actos, aunque ha llamado a "estar vigilantes para no perder nunca de vista el fin del proyecto político" por el país y no como partido "en sí mismo".

Tras recordar que éste es su primer acto en Andalucía tras las elecciones de diciembre, el líder de Vox ha remarcado que "aquí empezó todo", al tiempo que ha expresado que "Vox no estaba, ni se le esperaba", de modo que "los Tezanos de la izquierda y la derecha no fueron capaces de pronosticar que en Andalucía se pudiera producir el cambio".

En dicha campaña, ha agregado, "Vox se atrevió a decir algo que no se podía decir en Andalucía, que frente a la Andalucía islamizada, la de Blas Infante, veníamos a reivindicar la Andalucía española de Isabel la Católica, la de las Cortes de Cádiz y la que marchó a América, el orgullo de ser españoles".

Tras ello, Abascal ha manifestado que desde que se produjo "el cambio histórico han convocado rápidamente unas elecciones para que las cosas no se pusieran peor de lo que se van a poner".

TRES TIPOS DE VOTOS

Entretanto, el líder de Vox ha comentado que para estas elecciones hay "tres tipos votos": "el voto del miedo", que, a su juicio, representa "la derechita cobarde, que luego cuando llegan, no cambian nada y hacen lo que el PSOE, pero con años de retraso, y no ofrecen nada, solo miedo".

También está "el voto de la ilusión, que representa a la España Viva", advirtiendo de que "no se va a dividir el voto". "¡Ni que fuéramos un esqueje de estos señores!", ha exclamado Abascal, quien ha pedido el apoyo de "todos los españoles sin distinción, votasen lo que votasen en el pasado, a la derecha o la izquierda".

Y por último ha citado "el voto de la traición, que representa el PSOE, que no tiene nada de español, ni de obrero, porque ha traicionado", a lo que ha agregado que "está apoyado en todos los enemigos de España", entre otras críticas que ha lanzado contra dicho partido para insistir en pedir el voto a sus votantes, porque "el cambio solo lo puede liderar Vox", ha enfatizado.

Igualmente, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha declarado que no quiere "una Europa islamizada", de manera que harán leyes para "investigar a los cómplices de la invasión y la islamización de Europa". Acto seguido, ha defendido que "la Catedral siempre será de los cordobeses y no de aquellos que nos quieren echar".

En definitiva, Abascal ha ensalzado que "la batalla se va a empezar en Covadonga este jueves para devolver a los españoles la voz que no tenían", y de hecho no ha descartado terminar la campaña electoral en Granada, como símil de la Reconquista, todo ello antes de terminar su mitin con un "'Viva España'".

También han intervenido en el acto el portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, y el profesor de la Universidad de Córdoba y arabista José Ramírez del Río, que concurre como cabeza de lista de Vox para el Congreso de los Diputados por la provincia cordobesa. Como número uno al Senado va el militar retirado e histórico del ciclismo cordobés Manuel Ángel González.

Este mitin se produce tres días antes de que Abascal inicie la campaña electoral para el 28 de abril en el santuario de Covadonga (Asturias), escenario de la batalla que en el siglo VIII dio paso a la llamada 'Reconquista' cristiana de España y que concluyó con la toma de Granada en 1492.