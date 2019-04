Abascal defiende la continuidad de los trasvases y aboga por un "discurso nacional del agua"

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha defendido este sábado desde Albacete la continuidad de los trasvases, y ha llamado a construir un "discurso nacional" si tiene influencia en el próximo Ejecutivo.

En un mitin en Albacete ante más de mil personas, Abascal ha insistido en que "tiene que quedar claro que el agua de España es de todos los españoles, sin distinciones".

"Defenderemos los trasvases y un discurso nacional del agua", ha enfatizado Abascal desde la tribuna de oradores del Palacio de Congresos de Albacete.

LOMANA AGRADECE A ABASCAL LA OPORTUNIDAD

El candidato por la provincia de Albacete, Rafael Fernández Lomana, ha tenido minutos en su primer gran acto desde que se conociera que encabezaría las papeletas de Vox.

"Muchos amigos me dicen que por qué me embarco en este proyecto. Me preocupa el futuro de las pensiones, me preocupa que nuestros hijos se tengan que ir fuera de España a buscar trabajo y me preocupa el despilfarro de dinero público. Ese dinero es vuestro y tiene que volver a vuestros bolsillos", ha aseverado.

Otra de las preocupaciones mostradas por el candidato es el "maltrato" que a su juicio sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes quiere "devolver la autoridad que les han quitado".

También se ha mostrado preocupado por los "ataques a las señas de identidad de España", señas por las que mucha gente "ha dado la vida".

La "crisis moral", el "derecho a la vida", la "protección de los españoles" han sido otra de las premisas que FernándezLomana propone defender.

Sobre la provincia, se ha limitado a avisar del peligro que a su juicio corren sus tradiciones, centrándose en la caza y en los toros. "Muy pronto, si no les paramos, nos quitarán también la Semana Santa, y no lo vamos a consentir", ha avisado.

Vox, según el candidato por Albacete, está "resistiendo muchos ataques" por su forma de pensar, pero el domingo 28 de abril el "bloque" que representa el partido de Santiago Abascal "irá a las urnas" a "cambiar la historia".