Abascal lamenta que "muchos" hombres van al calabozo por una "simple" denuncia: "Es una práctica en los divorcios"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su rechazo este viernes a que "muchos" hombres tengan que "padecer" pasar en el "calabozo" todo un fin de semana por una "simple" denuncia, algo que cree que se ha convertido en "una práctica en los procesos de divorcio".

"Muchos hombres están padeciendo el calabozo por una simple denuncia que les lleva todo el fin de semana porque no hay ningún juez que les tome declaración. Y eso se ha convertido en una práctica en los procesos de divorcio", ha denunciado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Al ser advertido de que la Fiscalía General del Estado cifró en un 0,01 por ciento las denuncias falsas por violencia machista, Abascal ha sostenido que su formación "maneja otros datos" y ha hablado de un 87 por ciento de denuncias que no acaban en condena. "Habrá muchas mujeres que han denunciado a un hombre y no han podido probarlo. Pero también está el otro caso", ha insistido.

En este sentido, ha negado tener "poca sensibilidad" con las víctimas de violencia machista y ha defendido que su objetivo es "defender a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia", para lo que su formación reclama la aprobación de una ley de violencia de familiar y la derogación de la ley de violencia de género.

Abascal ha recordado que él estuvo amenazado por ETA y ha recurrido a esta experiencia para poner un ejemplo sobre las denuncias de las mujeres: "¿Se imaginan que hubiera una ley que me habilitara para ir por la calle acompañado de policías señalando a mis vecinos? Ese es de ETA, ese es de ETA, ese es de ETA. ¿Y que solo por mi palabra se les detuviera? Queremos una ley justa", ha argumentado.

A su juicio, el "problema" en este asunto es que España está sujeta a "totalitarismos" por los que no se permite "discrepar y se "estigmatiza" al disidente. "Pero hay mucha gente que no acepta esos mantras progresistas", ha avisado el líder de Vox sobre asuntos como la inmigración o la violencia de género. También ha incluido en este apartado las leyes LGTB, que ha asegurado que no son compartidas por todos los gays, "muchos de ellos de Vox".

CADENA PERPETUA PARA DELINCUENTES SEXUALES

Abascal ha reconocido que su formación no puso su postura sobre violencia de género como una línea roja en la negociación para el Gobierno de Andalucía porque sabían que los otros partidos no la iban a aceptar y priorizaron facilitar el cambio tras 36 años del PSOE en la Junta.

Sin embargo, sí que ha revelado que cree que el PP tuvo un "cambio de criterio", ya que algunas declaraciones de su presidente, Pablo Casado, aventuraban que estaban abiertos a cambios y sin embargo después se negaron a cualquier negociación. "El PP ha sucumbido a la presión mediática y política", ha lamentado Abascal.

Además, ha explicado que su propuesta va más allá y quiere también "proteger a las mujeres de la violencia de los criminales sexuales", un tipo de delincuentes que a su juicio no tienen rehabilitación y para los que ha propuesto la cadena perpetua. "No poder salir jamás", ha dejado claro en relación a los delincuentes sexuales que además cometen asesinato.

POR QUÉ PAGAR LA SANIDAD A LOS ILEGALES

En cualquier caso, ha dejado claro que Vox "no ha cedido en sus principios" en la negociación para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta y seguirá defendido su programa en el Parlamento. Pero además ha celebrado algunos "triunfos" obtenidos en el acuerdo, como cree que ha sido en materia de inmigración.

En este sentido, Abascal ha subrayado la necesidad de que la Junta "colabore documentalmente" para facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la identificación de los inmigrantes ilegales. "Sus pasaportes están hoy bajo llave del servicio andaluz de salud", ha censurado apuntando que se trata de personas que entraron ilegalmente en España, no pudieron ser repatriados porque dieron datos de identidad falsos y después sus familias les enviaron la documentación verdadera desde sus países de origen.

"¿Por qué los andaluces tienen que pagar la sanidad a los inmigrantes ilegales que han entrado en España?", ha preguntado emplazando además a Ciudadanos a aclarar si va a "impedir" que Junta colabore en su identificación con las fuerzas de seguridad.