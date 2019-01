Abascal dice que Vox pedirá la reprobación de la consejera Ruiz si no es cesada: "Basta de insultar nuestra identidad"

"¡Basta de insultar nuestra identidad y nuestras tradiciones con el dinero de todos!", subraya Abascal en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, recogido por Europa Press, en el que dice que "si no le gusta, que no vaya. Pero búsquese un trabajo que no le paguen todos los andaluces".

"Si no es cesada, Vox pedirá su reprobación. Esperamos que el señor Moreno se tome en serio lo firmado", finaliza su mensaje el presidente de la formación.

Previamente, el portavoz de Vox en Andalucía y diputado por este partido en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, había preguntado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, si, en cumplimiento del acuerdo de investidura alcanzado por el PP con esta formación, iba a llamar al orden a Ruiz.

La propia consejera ha ofrecido sus disculpas este mismo martes. "Una vez más, y ante comentarios que me estáis haciendo llegar por un artículo de hace cinco años, pido disculpas a quien pueda sentirse ofendido por él. No representa ni lo que pienso ni lo que defenderé como consejera de todos los andaluces. Y ahora, a cambiar Andalucía", ha precisado Ruiz en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

En el artículo, la actual consejera califica, entre otras consideraciones, las procesiones de Semana Santa como "desfiles de vanidad y rancio populismo cultural", así como de "espectáculo tenebroso" que ha sido "rescatado de la historia medieval".

Asimismo, tilda al festejo de "una exitosa puesta en escena turística y una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo. Un entretenimiento de la plebe, devotos que confunden la religión con el protagonismo".