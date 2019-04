Abascal erige a Vox como único capaz de asegurar la unidad nacional, que defiende "con todas las consecuencias"

El candidato de Vox a las elecciones generales, Santiago Abascal, ha erigido este viernes a su formación como el único partido capaz de garantizar el mantenimiento de la unidad nacional, que cree que se debe defender "con todas las consecuencias". Y ha avisado de que este domingo está en juego el futuro de España: "O el pacto de la traición o una alternativa patriótica", ha advertido.

El acto de cierre de campaña ha reunido en una desbordada plaza de Colón de Madrid a los cuatro dirigentes de Vox que ya se han convertido en el núcleo duro del partido: Abascal, Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Miles de personas --más de 25.000 según los organizadores-- han arropado a sus líderes en el último acto electoral antes de la jornada de reflexión.

Abascal ha dicho que Vox es solo un instrumento para la defensa de España, solo unas siglas que incluso es capaz de "despreciar", pero ha insistido en que actualmente es el único "instrumento" capaz de garantizar la unidad nacional y la libertad de los españoles que, a su juicio, están siendo atacadas por "socialistas, comunistas y separatistas".

"El próximo 28 de abril nos jugamos el futuro de España. O la desaparición o la continuidad histórica de nuestra patria. O miseria socialista o prosperidad de nuestros hijos y nietos. O la dictadura progre o la libertad de los españoles. El día 28 elegimos entre la 'antiespaña' o la España viva y no vamos a permitir ni la destrucción ni el suicido de España", ha proclamado pidiendo por última vez a los votantes que el domingo llenen de papeletas "rojigualdas" las urnas.

En este punto, ha definido a su partido como "un movimiento patriótico cultural de defensa de la unidad nacional" y capaz de "hacer frente al separatismo y los progres". Y ha repasado los cuatro 'Episodios Nacionales' --recurriendo al símil con la obra de Benito Pérez Galdós-- que cree que han llevado a Vox a concurrir a las elecciones generales con un pronóstico muy favorable según todas las encuestas.

El primero de ellos fue la manifestación contra el independentismo en octubre de 2017, el segundo su acto en Vistalegre un año después, el tercero, el éxito en las elecciones autonómicas andaluzas del pasado diciembre y el cuarto es el que concluye este domingo para "espantar del Palacio de la Moncloa a los traidores sin escrúpulos".

Por ello, ha dado las gracias a sus seguidores por haber "levantado a la España viva" y hacer frente a los "insensatos" que imponían su "dictadura progre". "España unida jamás será vencida. No nos vamos a callar, nuestra patria y su historia merece orgullo, no vergüenza ni complejos", ha advertido.

En este punto, ha dejado claro que no piensa "pedir perdón" por el pasado histórico de España, no negociará la unidad de España ni permitirá que se vote en referéndum y no se pondrá "de rodillas" en Bruselas ante los mismos que niegan la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Antes, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha marcado el discurso del Rey Felipe VI tras la declaración unilateral de independencia del Parlament como el "impulso" para "salir a la calle a defender a España". Llegados a este cierre de campaña, se ha mostrado convencida de que "a la dictadura progre le quedan menos de 48 horas". "Unos atacan a España y a otros les ha faltado el coraje para defenderla, el mismo coraje que a Vox nos sobra", ha avisado.

Por su parte, el 'número tres' del partido, Iván Espinosa de los Monteros, ha recordado que Abascal hablaba hace cuatro años de lograr cien escaños en el Congreso y "todo el mundo se reía". "Hoy se ríen menos", ha desafiado. "Nos han intentado despreciar, pero no se dan cuenta de que con cada insulto nos han hecho cada día más fuertes", ha proclamado.

Con su habitual tono, más cercano a un monólogo de comedia que a los tradicionales mítines políticos, ha animado a todos los ciudadanos a votar a Vox este domingo eligiendo su papeleta, que ha definido como una papeleta "multizasca". "Cuando la depositéis, escuchadlo bien porque se oye zasca, zasca, zasca", ha bromeado.

Mientras, el 'número dos' de Abascal, secretario general de Vox, candidato a la Alcaldía de Madrid y abogado en el juicio del 'procés', Javier Ortega Smith, ha dicho que cada votante de Vox el próximo domingo lo que hará será "rubricar su irrenunciable compromiso de defender España, la democracia y la libertad". Y a todos ellos les ha garantizado que Vox no les defraudará.