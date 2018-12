Política

Abascal asegura que Vox "no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender" sus propuestas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que su partido "no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces". "No hagáis caso a los especialistas en fake news ni a sus fuentes", ha añadido.