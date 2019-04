Abascal a Otegi: "Nunca podrán con España, ni con tiros ni bombas, ni secuestrando el Congreso o matándonos a todos"

A través de su cuenta de Twitter, Abascal se ha referido, de esta forma, a las declaraciones que Otegi está realizando en actos durante la precampaña electoral, en su apuesta de confluencia con ERC, con un mensaje: "Vamos a estar en el Congreso y en el Senado para deciros, 'no pudisteis, no podéis y no podréis con nosotros'".

El máximo representante de Vox le ha replicado diciendo que "los que ni pudisteis, ni podéis, ni podréis nunca con España, sois vosotros". "Ni con tiros en la nuca, ni con bombas lapa, ni con secuestros ni con escaños ilegítimos, ni secuestrando el Congreso ni volándolo mi matándonos a todos. Nunca podréis", ha concluido.