Ábalos ve "muy bien" que no se hable de ultimátums en la propuesta de resolución de JxCat y ERC: "No es de recibo"

La resolución conjunta de JxCat y ERC busca que el Parlament inste al Govern a explorar las vías de diálogo y negociación con el Gobierno central para un "referéndum acordado, vinculante y reconocido internacionalmente que respete el derecho a decidir" de los catalanes. El texto no incluye un plazo para conseguir esta votación.

El titular de Fomento se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los medios de comunicación en un acto en Santiago de Compostela después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, diera el martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un mes para negociar este referéndum.

Aunque ha confesado que no tenía conocimiento de las literalidades del texto de la propuesta, puesto que estuvo "enfrascado" en el encuentro, ha dicho que le parece "muy bien en todo caso" que no se hable de ultimátums, ya que es "importante" no utilizar ese tipo de expresiones frente al Estado.