Ábalos dice que piden su reprobación como ministro por ser secretario de organización del PSOE

Así lo ha manifestado el ministro en un encuentro con los medios de comunicación tras el encuentro institucional que ha mantenido en Valladolid, en el palacio de la Asunción, con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para abordar el mapa de infraestructuras pendientes en Castilla y León.

"La reprobación me hace mucha gracia" ha aseverado Ábalos, quien ha precisado que no ha visto una "cuestión formal" de su desaprobación, una comparecencia que está convencido de que el PP quiere llevar al Congreso por ser el número dos del PSOE, ya que le piden comparecer "por el Brexit, por el taxi o por el tren de Extremadura".

Al respecto, José Luis Ábalos, que ha recordado que es ministro porque goza de la confianza del presidente Pedro Sánchez, ha recordado que ya compareció por la situación del taxi por que lo que se ha preguntado por qué va a tener que comparecer por temas que están fuera de su comparecencia, ya que tras el Real Decreto aprobado por el Congreso la regulación de los taxis y los VTC es competencia de las comunidades y de los ayuntamientos.

No obstante, el ministro de Fomento ha asegurado que sobre la situación en Extremadura fue él quien pidió su propia comparecencia, al tiempo que ha recordado que lleva sólo siete meses al frente del ministerio "pero el drama, el olvido y la desidia vienen de años" por lo que ha pedido que cada cual asuma su parte de responsabilidad.

Por ello, está convencido de que el PP quiere pedir su reprobación porque es secretario de Organización al tiempo que ha recordado que es ministro porque goza de la confianza de Pedro Sánchez, y ha sentenciado que sobre la reprobación "hay mucha doctrina, que el señor Rajoy ya planteó".

"No hay más que ser coherente en esta vida y yo comparezco por obligación y por gusto. ¿Alguna vez no he comparecido?, pero si es mi casa", ha sentenciado José Luis Ábalos.