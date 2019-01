Ábalos pide "rebajar la tensión y el uso de la fuerza" en el conflicto del taxi y las VTC: "Habrá que ceder mucho"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido "rebajar la tensión y el uso de la fuerza" en el conflicto abierto entre el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) porque, a su juicio, no es "adecuado" que se "bloqueen ciudades" ni que se utilice "el abuso, la violencia y el enfrentamiento como armas para enfrentar" porque, aunque cree que la solución "no será sencilla", "habrá que ceder mucho".

Ábalos se ha pronunciando en estos términos en un foro informativo en València, organizado por el periódico Las Provincias, al ser preguntado por este el conflicto y si su departamento va a implicarse.

A su juicio, esta situación se ha producido por la aparición de las plataformas digitales en un contexto que se ha beneficiado de la liberalización del sector en 2009 y de la falta de previsión para acometer este nuevo escenario. Por tanto, ha considerado que no se pueden poner "soluciones fáciles a situaciones que no han sido encaradas en todos estos años".

No obstante, ha considerado que "habría que rebajar toda tensión y el uso de la fuerza" porque no ve "adecuado" que "se bloqueen las ciudades". "No me parece bien y no me parece que el abuso, la violencia y el enfrentamientos sean armas para afrontar un conflicto de estas características. Ni unos deben hacer eso ni otros la campaña para desgastar", ha señalado.

A su juicio, hay que encarar esta situación "desde la racionalidad" y, por ello, considera que la solución "no será sencilla" porque "habrá que ceder mucho" y tendrán que producirse espacios de transición.

"AFRONTÉ EL CONFLICTO SIN SOLIDARIDAD"

Sobre las competencias en esta materia, el ministro ha remarcado que no se trata de "trasladar" la "patata caliente" entre unos y otros, sino de "afrontarlo" y ha defendido que él así lo hizo y "sin ninguna solidaridad". De este modo, ha relatado que nada más llegar a la cartera de Fomento lo primero que se encontró fue este conflicto y "antes de empezar a hablar ya tenía la Castellana cortada".

Ha explicado que una de las reivindicaciones que planteaba el sector era que este transporte urbano se afrontara "desde el ámbito urbano" y, en este sentido, ha subrayado que el Tribunal Supremo (TS) "ha dejado claro" que las VTC son "transporte urbano que debe ser regulado en el mismo espacio administrativo que se ubica la actividad".

"¿Hay alguna explicación razonable para decirnos que el tranvía, el metro, el autobús, el patinete o la bicicleta se regulan en el ámbito urbano pero las VTC no?", se ha preguntado para incidir en que lo "más razonable" ha sido "situar una anomalía en el plano que le corresponde".

En cualquier caso, Ábalos ha recordado que el proyecto de ley que permite regular y limitar a los vehículos de alquiler con conductor se encuentra en trámite parlamentario y puede ser modificado vía enmiendas de los grupos.