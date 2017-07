Ábalos reclama prudencia con Cataluña y evitar anuncios que suenen a amenaza

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido hoy prudencia al Gobierno en sus anuncios frente al desafío soberanista en Cataluña, porque pueden sonar a "amenaza" y dar la sensación de que son una "agresión" y echar "más gasolina a fuego".

A preguntas de los periodistas después de la Comisión Permanente de la Ejecutiva socialista, Ábalos ha asegurado que están "absolutamente de acuerdo" con los requisitos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero ha recalcado que el anuncio del control semanal de los gastos de la Generalitat "más suena a una amenaza que a otra cosa".

Ha incidido en la importancia de la proporcionalidad en la aplicación de las leyes y de la prudencia en las "advertencias", porque en un clima político como el que se vive con Cataluña "la sensación es que es una agresión".

Tras confirmar que el Gobierno no les informó previamente de la decisión, ha reiterado que el proceso independentista emprendido por la Generalitat es "absolutamente ilegal" y que hay que intentar que "no tenga ninguna legitimidad", porque "no reúne ninguna de las condiciones necesarias que puedan garantizar un proceso de esta naturaleza".