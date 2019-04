Ábalos ve "curiosa" la propuesta de salario mínimo de Casado: "Casi parece de Barrio Sésamo"

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas antes de un acto del PSPV-PSOE en Valencia, sobre la intención que ha anunciado este jueves el líder del PP de "cumplir la negociación" que llevó el Gobierno del PP para "subir el SMI a 850 euros en el año 2020, y respetando la subida" de años anteriores.

Ábalos ha criticado que "la forma de subir de Casado es así: para él todo lo que es subir para el resto de españoles es retroceder". También ha afeado que "trate de justificar esta reivindicación en base a un acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy con la patronal y sindicatos en el ámbito de limitación que tenía el Gobierno de Rajoy y el ámbito de recorte".

Y ha subrayado que "sitúa los 850 euros para 2020, osea que tampoco hay prisas". "Ahora podrá decir lo que quiera, desmentirse y decir que interpretemos lo que sea, pero está muy bien grabado, muy bien explicado e incluso muy bien sustanciada su propuesta", ha aseverado.

Tras recordar la propuesta de Casado de extender las ventajas fiscales de los planes de pensiones a todo tipo de ahorro, Ábalos ha asegurado que "sinceramente" desconoce "en quién está pensando el PP que lo vote", pues considera que "todo son mensajes de lesividad".

Ha puesto como ejemplo el voto en contra de los 'populares' al Real Decreto Ley que desarrolla la reconversión del sector de la estiba, aprobada en 2017: "No puedo entender que el PP que gobernaba España e inició los trámites vote que no y no le preocupe la actividad portuaria", cuando ha recordado que representa el 75% de las exportaciones y el 62% de las importaciones.

"Obstaculizar la actividad en los puertos es votar contra España", ha advertido, y ha hecho hincapié en que no entiende esta negativa cuando "hay un acuerdo de patronal y sindicatos con el visto bueno de la Comisión Europea, que pone fin a un periodo que motivó una sanción europea" en la estiba.

"NO ACABO DE ENTENDER ESTE PATRIOTISMO"

También ha criticado su rechazo a los planes de contingencia para la economía española que supondría un Brexit sin acuerdo. "No acabo de entender este patriotismo", ha remachado, por lo que ve a los 'populares' "muy desorientados, muy fuera de la realidad y de los problemas de este país".