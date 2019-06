Política

Ábalos, sobre la posibilidad de que la investidura sea en septiembre: "no lo se"

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no ha aclarado si el Ejecutivo está barajando la posibilidad de que la investidura pueda irse a septiembre. Al ser preguntado por La Sexta cuando entraba en la sede socialista de Ferraz, Ábalos ha respondido: "no lo se, no lo se".