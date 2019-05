Ábalos dice que no ve peligrar el pacto del Gobierno andaluz pese a las declaraciones de Casado tras el 28A

En declaraciones a los medios antes de comenzar el acto de presentación de la candidatura municipal socialista de la localidad almonteña, Ábalos ha sido tajante al afirmar que le cuesta creer que "del domingo para el lunes" Casado "se haya dado cuenta que ha pactado con la ultraderecha en Andalucía", por lo que califica de "puro tacticismo" la postura del líder del PP "de cara a las elecciones municipales y autonómicas que quedan".

Por ello, el ministro de Fomento en funciones ha incidido en que "si tan horrorizado está" el líder popular "debería hacer algo al respecto", pero no cree que ocurra, ya que ahora "quiere desmarcarse de la estrategia que ha seguido", pero ha remarcado que "allá donde pueda" el PP va a "repetir el pacto" a tres que se ha llevado a cabo en Andalucía.

Así, al dirigirse al público almonteño, Ábalos ha señalado que "el PP está en descomposición", tal y como él mismo dijo "en el pasado", y que ahora se está demostrando, ya que las elecciones en el PP "no eran entre los españoles, sino que eran sus primarias particulares", y lo que debe preguntarse Casado es "la mordida que le ha dado la ultraderecha a su electorado".

Según el secretario de Organización del PSOE, el líder popular "llegó a decir que compartía principios con Vox", sobre lo que ha opinado que "tenía razón", a pesar de que "ahora digan que es un partido de ultraderecha" acerca de la nueva formación conservadora, "porque el pánico es total para las elecciones municipales".

Para Ábalos, el fracaso del PP tras el 28 de abril viene motivado por un partido en el que "una sentencia dice que se había financiado a través de la corrupción", durante unos años en los que el presidente Mariano Rajoy "no gobernó" y no daba la cara, no como su partido, pues durante los diez meses de Gobierno "ha dado la cara en todos lados".

Además, ha asegurado que el independentismo en España ha crecido a raíz del Gobierno de Mariano Rajoy, lo que se ha demostrado en los resultados electorales, ya que el PP no tiene representación en el País Vasco y casi ninguna en Cataluña, sobre lo que se ha preguntado "si se puede ser español y representar al país sin tener representación en buena parte" del mismo.

PRIMER MINISTRO QUE HOMENAJEA A ASESINADOS EN GUERRA CIVIL

En otro orden de cosas, se ha referido al orgullo que siente por ser el primer ministro que "fue a rendir homenaje a aquellos asesinados durante la Guerra Civil en Valencia", concretamente a los más de 2.000 asesinados en Paterna (Valencia), sobre lo que ha resaltado que "tiene muy claro quienes murieron por defender la legalidad y quienes mataron por violentarla".

En cuanto a la cita del pasado 28 de abril, Ábalos ha subrayado que fue una jornada para "reivindicar la democracia", ya que "40 años después nos ha tocado seguir defendiéndola", pero "afortunadamente el pueblo español dio una lección" sobre la misma. Por eso, tras diez meses de "insultos" por parte de la oposición ya no "les echa cuenta" porque los únicos que merecen su atención son los ciudadanos, que son quienes han otorgado el poder al Partido Socialista y han respaldado su proyecto.

Asimismo, en clave local, el ministro de Fomento en funciones se ha dirigido a la candidatura socialista para agradecer el entusiasmo de cada componente desde el primero hasta el último, y ha explicado la importancia de ser concejal, puesto que ocupo durante varios años y que considera imprescindible para llegar a cargos más elevados. Ha remarcado, además, la importancia de pertenecer a un proyecto como el del PSOE, en el que si una persona falla afecta a todo el partido, por lo que el proyecto socialista "es una garantía" para confiar en el partido.

En ese sentido, ha explicado que los partidos independientes --en alusión a la nueva formación política de Almonte, Ilusiona, liderada por el exsocialista Francisco Bella-- son candidaturas "personalistas", "como pequeñas empresas personales" en las que si el político falla, porque "no hay proyecto político", "solo le afecta a él", no afecta a una estructura de partido.

Sobre ello, Ábalos ha remarcado que formar parte del PSOE es formar parte de un proyecto no solo a nivel local "sino de toda España y de Europa", que "garantiza la conexión" entre todos, con especial sensibilidad a quienes participan del mismo, aunque por ello "me llamen sectario", ha apuntado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha destacado la prontitud con la que el Gobierno de Pedro Sánchez recibió a los representantes de la provincia de Huelva en Madrid, en concreto fue el propio ministro Ábalos quien los recibió para hablar de infraestructuras, mientras que durante los siete años de Gobierno del PP, el ministro Íñigo de la Serna recibió a los onubenses "al final de su mandato", y "porque sabía que se iba a ir", ha apuntado.

Asimismo, Caraballo se ha dirigido a Ábalos para señalarle la "estructura cohesionada" del partido en la provincia, que "siempre gana" al ser de las provincias españolas que más votantes tiene del PSOE, en la que es destacada "la estructura familiar" que es "el gran valor en la provincia del PSOE".

Por último, la alcaldesa de Almonte y candidata a la reelección, Rocío Espinosa, ha resaltado la "durísima legislatura" que han pasado, al gobernar en minoría con una oposición "que ha bloqueado todo lo que ha podido" pero que aún así, el equipo de Gobbierno ha conseguido que la situación económica del Ayuntamiento "haya pasado a tener un riesgo bajo", tras la labor realizada por el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Toro, "maestro de la economía", a raíz de las deudas originadas en el Ayuntamiento almonteño "herencia de otras legislaturas", según Espinosa.