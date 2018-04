Ábalos ve con "gran sorpresa" el supuesto ofrecimiento del PSOE a Carmena: "Yo no he estado presente en nada"

"Si hablo como Dirección Federal del partido, yo no he estado presente en nada, de esto nadie me ha dicho nada, no tengo ni idea, he visto la noticia y me ha ocasionado una gran sorpresa", ha asegurado Ábalos a preguntas de los medios en Toledo sobre la información que publica el País al respecto de este ofrecimiento.

El secretario de Organización del PSOE ha recordado que "ya salió la posibilidad o algún comentario acerca de una coalición del PSOE" con Ahora Madrid, pero ha querido dejar claro que los socialistas se presentarán solo bajo sus siglas "como no puede ser de otra manera".

Preguntado por la opinión que le merece la regidora, ha indicado que en los pasados comicios apoyaron la alternativa de cambio que lideró Carmena con Ahora Madrid, porque era la única "opción", aunque la primera edil sabe que los socialistas tienen sus críticas y son oposición. "Sabemos que la alternativa que se merece Madrid es una candidatura socialista", ha afirmado.

Preguntado por una supuesta reunión informal del secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, con Carmena, ha asegurado que habrá que preguntarle a él, dejando claro que el PSOE tiene "la suficiente ambición y ganas de ganar en Madrid", por lo que no ha tratado ninguna otra posibilidad.

OFRECIMIENTO DE ERREJÓN A BESCANSA

Preguntado por el ofrecimiento del secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, a la diputada y exdirigente del partido Carolina Bescansa para ser su 'número dos' en la candidatura en Madrid, ha indicado que ello se traduce en "una cierta desconfianza interna".

Se ha mostrado sorprendido por la situación de la formación morada, pero no ha querido profundizar más en el asunto, pues son cosas que los propios partidos tienen que resolver.