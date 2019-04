Ábalos achaca las "ocurrencias" de Álvarez de Toledo a una "falta de liderazgo" en el PP

"Cuando no se tiene proyecto todo son ocurrencias de este tipo", ha dicho al ser interpelado sobre las declaraciones de Álvarez de Toledo en las que ponía en cuestión la reforma de los delitos sexuales que plantean los socialistas sobre el consentimiento: "¿Un silencio es un no? ¿Ustedes dicen que un silencio es un no? Una duda: ¿De verdad van diciendo ustedes 'sí, sí, sí hasta el final?", aseguró la popular.

Ábalos, quien ha participado en un acto electoral en Almería, ha considerado que el PP tiene un "problema de liderazgo", que ha hecho extensivo también a Ciudadanos, "la otra fuerza oculta y que no se manifiesta nada más que clandestinamente".

Ha hecho alusión, en esta línea, a otros "deslices" del partido que preside Pablo Casado "como el de las pensiones, el de los neandertales" o como, "eso ya no era desliz, sino idea, lo de bajar el Salario Mínimo Interprofesional"

"En fin, son estas cosas que tienen en el PP y que uno dice: ¿por qué pisan tantos charcos? Pues se pisan charcos cuando no hay proyecto porque si uno tiene proyecto no se incurre en estas situaciones", ha concluido.