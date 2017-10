Ábalos reconoce la "legitimidad" de García-Page y celebra la "emoción" de "toda la familia del PSOE C-LM"

En su intervención durante la clausura del XI Congreso Regional del PSOE que ha refrendado a García-Page como líder del partido en la región, ha destacado lo "emocionado" que estaba el dirigente castellano-manchego. "Está más emocionado que la primera vez".

Según ha dicho, en el PSOE se pueden tener "opiniones diversas", pero siempre todos sus miembros se reconocen por "poner por delante los valores que les inspiran". "Llevo más de cuatro décadas de militancia y me he peleado mucho, pero ahí estamos. Ésta es la capacidad nuestra de estar juntos", ha apuntado.

Sobre "la tensión entre renovar y reconocer a los que antecedieron", ha dicho que los socialistas son siempre capaces de acometer esa renovación y al mismo tiempo "rendir tributo a su historia", algo que "no hacen todos los partidos". "Unos porque no tienen historia, otros porque no pueden mostrarla".

Por ello, ha pedido "no ignorar" esa historia. "Adelante con ella. Estamos convencidos de que en algún momento cometimos errores, pero siempre lo hicimos pensando en el PSOE", ha señalado.

El 'número dos' de los socialistas, que ha recordado sus raíces conquenses, no se ha olvidado de recordar a José Luis Blanco, quien ha sido rival de García-Page, quien ha contribuido a "dar valor añadido" a este proceso.