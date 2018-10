Ábalos aboga por pacto de Estado en infraestructuras para planificar "racional", no por "capricho" o "clientelismo"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos (PSOE), ha abogado este sábado por un pacto de Estado en materia de Infraestructuras que permita planificarlas de forma "racional" y no en base a las demandas territoriales, al "capricho" o al "clientelismo". "Hay demasiada política a costa del agravio o del sentimiento identitario. Parece que todo el agravio, que toda la reivindicación territorial se refleje en infraestructuras", ha afirmado.

Así lo ha señalado durante su participación este sábado en Santander en una mesa redonda sobre infraestructuras en el Global Youth Leadership Forum (GYLF) junto al ex ministro de Fomento del Gobierno de Colombia, Jorge Eduardo Rojas, y al comisionado para la reconstrucción de la ciudad de México, César Cravioto, moderada por el presidente del foro, Jacobo Pombo.

En este marco, ha reconocido a los asistentes que cuando asumió el cargo de ministro se comprometió a desarrollar todas las infraestructuras previstas "para dar tranquilidad", "por no añadir más problemas" y porque "no es cuestión de jugar" pero no porque, a su juicio, lo planteado estuviera "muy bien diseñado".

El ministro ha opinado que, a veces, las demandas territoriales , cuando no el "capricho" o el "clientelismo", hace que no haya una planificación "racional" de las infraestructuras, cuando esto es, a su juicio, "algo muy serio" porque "tiene que ver con el futuro", son actuaciones a largo plazo e involucran a varios gobiernos.

A su juicio, la política de infraestructuras debería estar al margen de la refriega política y abordarse desde el consenso dentro de un pacto de Estado como el que ha reclamado.

Y en referencia a las reivindicaciones de infraestructuras de los distintos territorios, Ábalos ha opinado que, en España, hay quien hace "exclusivamente política territorial" a base de reclamar infraestructuras, de "sentirse agraviado frente a los demás", del "victimismo", del pedirle al papá Estado". "Cuanto más traen para su tierra, más medallas se colocan", ha aseverado.

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS

A su juicio, este es uno de los "retos" de España en materia de infraestructuras, al igual que, según ha dicho, otro "desafío" es también la sostenibilidad financiera y el mantenimiento de la red viaria.

Ábalos ha señalado que, año tras año, la red viaria crece, mientras que las partidas de conservación decrecen.

Por ello, el también secretario de Organización del PSOE ha explicado que, a través del grupo socialista en el Congreso, ha estimulado la creación de una subcomisión en la Cámara baja que estudie la sostenibilidad de la red de alta capacidad, esto es las autovías y las autopistas. "Tenemos que ver con responsabilidad cómo financiamos toda la red viaria de un modo igualitario", ha dicho.

El ministro se ha referido a que en España hay zonas con autopistas de peaje y en otras zonas del país "no pagan nada", algo que, a su juicio, constituye una "desigualdad en los territorios".

Ábalos, que ha recordado que también "cuesta dinero lo que no se paga", ha señalado que hay que plantearse que "a lo mejor, un pago de todos, nos permite que todos paguemos tan poco que no no demos cuenta pero la red pueda ser sostenida".

En su intervención, el titular de Fomento ha puesto el ejemplo de España como paradigma del papel transformador de las políticas de Fomento.

En este sentid, ha subrayado la transformación de España en 40 años de democracia y ha defendido que "las infraestructuras son el espejo de la modernidad de un país, además de un motor de su desarrollo económico".

Ha señalado que España hace 40 años era un país de carreteras secundarias y autobuses de línea, "ahora es el primer país de Europa en carreteras de alta capacidad (15.000 km); el segundo país del mundo -sólo por detrás de China- en Alta Velocidad (3.000 km); el primer operador aeroportuario mundial (47 aeropuertos y 250 M de pasajeros); y el tercer país europeo en tráfico de contenedores".

Además, ha insistido, además, en el efecto multiplicador de estas infraestructuras sobre la economía.

Ábalos también ha reivindicado la política de infraestructuras como un "motor de la capacidad ingeniera y del grado de tecnificación y la proyección exterior de un país" y ha defendido la labor de las empresas españolas en el mundo como "embajadoras de la marca España".

También ha asegurado que "las infraestructuras de un país son, mucho más que obra pública, un reflejo del alcance y la calidad de la cartera de derechos de una sociedad" y ha insistido en que "desde esa visión hay que concebir y planificar la política de infraestructuras".

El ministro ha señalado que los ciudadanos tienen derecho, además de a una vivienda digna, a la movilidad, a la seguridad en el transporte, a la eficiencia y sostenibilidad de los medios de locomoción, a unos medios de transporte eficaces y racionales que contribuyan a la igualdad de oportunidades y a una organización y ejecución de las infraestructuras que contribuya a la vertebración del territorio y la cohesión social independientemente de cual sea el lugar de residencia.

CLAUSURA

Tras la mesa redonda, Ábalos ha participado también en la clausura de este foro junto al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, el también socialista Francisco Fernández Mañanes; la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), el delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), y el presidente del GYLF.

En ese acto, Fernández Mañanes ha solicitado a los jóvenes, futuros líderes en sus respectivas áreas, su implicación en la defensa de los derechos humanos, que, según ha dicho, tienen que ser "respaldados y cuidados por todos" porque a lo largo de la historia "han salvado más vidas que la penicilina".

Mañanes ha opinado que el mundo vive momentos de cambio muy acelerados y convulsos donde, a su juicio, cobra especial trascendencia el papel del derecho y los derechos.

Se ha referido especialmente a la importancia que tienen los 17 mandatos de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, que constituyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que, según ha dicho, son el "gran salto de la evolución en la especie humana tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos". En este sentido, el consejero ha animado a los jóvenes a ser optimistas y a trabajar para poder alcanzar los objetivos de dicha agenda.

Además, ha subrayado la importancia de establecer alianzas que "son claves" para conservar el planeta desde el punto de vista medioambiental pero también de la "sostenibilidad humana y de los derechos humanos".

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha opinado que parte del "éxito" de este tipo de foros son las redes y los contactos que se establecen entre los participantes, que, según ha dicho, "dentro de pocos años" ocuparán "puestos de relevancia".

Además, ha resaltado el "intercambio" de ideas que se produce en este tipo de eventos entre quienes ahora tienen la experiencia y el poder y los jóvenes líderes.

El Global Youth Leadership Forum (GYLF) se ha celebrado esta semana en el Palacio de la Magdalena y ha reunido a más de 200 jóvenes líderes mundiales de más de 20 países.

Los organizadores han señalado que Santander volverá a acoger la IV edición.