Ábalos dice sobre los presos independentistas que "defender la legalidad no es ahondar en el ensañamiento"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, considera en relación a la cuestión de los presos independentistas catalanes que están en la cárcel, que "defender la legalidad no es ahondar en el ensañamiento" y que debe aplicarse la ley "con el valor de la civilización y con criterios de humanidad".

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Ábalos ha sido preguntado por la posibilidad de que el nuevo Fiscal General del Estado que nombre Pedro Sánchez modifique la posición que ha venido manteniendo la Fiscalía --que pidió prisión preventiva para los líderes independentistas investigados-- en relación a los delitos cometidos en el 'procés'.

"No me puedo comprometer, porque yo me cuidaría mucho de influir de ese modo en la Fiscalía, al menos de hacerlo tan descaradamente", ha contestado Ábalos, para defender a continuación la independencia de este órgano.

Sin entrar más allá en esta cuestión, ha explicado sin embargo que, en su opinión, "defender la legalidad no es ahondar en el ensañamiento". "Hay quien piensa o actúa más allá de lo que establece la propia ley. La ley suele ser mas objetiva, hace tiempo que superamos el fin del escarmiento, y creo que defender la legalidad no supone mantener una posición de hostilidad, sino de frialdad, de equilibrio", ha comentado.

"ALGUNOS ESTÁN EMPEÑADOS EN MANTENER UNA GUERRA"

En esta línea, ha destacado que "algunos que están empeñados en mantener una guerra con el propósito de mantener la guerra". "Creo que en el combate, en la guerra, en el debate hay que ser muy firmes en la defensa de posición. Sin embargo, creo que en ese debate siempre hay que tener en perspectiva la culminación del mismo en la que todos nos podamos ver recogidos. Hay otros que quieren ver la resolución de un debate, de un conflicto, imponiéndose sobre el otro y es muy poco democrático y muy poco constructivo", ha asegurado.

Para el secretario de Organización del PSOE y nuevo ministro de Fomento, en este proceso lo que hay que pensar es "cuál va a ser el final" y hacia "qué escenario" se quiere llegar.

"Eso nos determinará cómo actuemos. Es muy importante el camino para señalar el final y, en este sentido, aplicación de la ley, sí; defensa de la posición, sí; pero hagámoslo democráticamente, con el valor de la civilización y con criterios de humanidad", ha apostillado.