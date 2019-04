Política

Ábalos sobre indultos a independentistas: "Debatir sobre esto significa no respetar a la justicia"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado este jueves al ser preguntado si el PSOE indultaría a los acusados por el 'procés' si fueran condenados que "debatir en torno a esto significa no respetar a la justicia e interferir sobre ella", por lo que ha pedido no anticipar "debates políticos que no hacen si no viciar la acción de la justicia".