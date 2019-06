Política

http://www.teinteresa.es/politica/Abalos-escenario-investidura-abstencion-independentistas_0_2250975051.html

Ábalos no descarta el escenario de sacar adelante la investidura con la abstención de los independentistas

El PSOE no descarta el escenario de sacar adelante la investidura con la abstención de fuerzas independentistas catalanas, pese a que ésa no es su preferencia, como venían trasladando en los últimos días afirmando que no quieren hacer descansar la gobernabilidad de España en estas formaciones.