Ábalos no descarta un 'súper domingo' electoral el 26 de mayo, con generales, autonómicas, municipales y europeas

"Nada es descartable", ha afirmado Ábalos en los Desayunos de Europa Press preguntado por la posibilidad de este 'súper domingo' electoral en España, que no tiene precedentes en la historia de la democracia española.

Ábalos, que coordina junto al jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, el comité electoral que está preparando al partido de cara al 26 de mayo, ha señalado no obstante que en estos momentos el Gobierno está "concentrado" en la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, a pesar de que el propio Sánchez ha admitido la posibilidad de no llegar a presentarlos si no tienen visos de prosperar.

Por eso el ministro se ha mostrado partidario de evitar "aventurar nada" en estos tiempos tan "líquidos" de la política. En cualquier caso, Ábalos ha recordado que el instrumento de disolver las Cortes y convocar elecciones --que compete en exclusiva al presidente del Gobierno-- es "muy poderoso".

De ahí que no tenga dudas de que Sánchez lo manejará con "responsabilidad" y convocará "cuando crea que tiene que hacerlo y nunca a presión ni remolque de nadie".