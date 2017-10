Ábalos subraya que la campaña de las elecciones catalanas "ya ha empezado" y pide a todo el PSOE involucrarse

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha subrayado este sábado que la campaña de las elecciones catalanas "ya ha empezado" y, así, ha apelado a todo el partido a involucrarse en una cita que "no es sólo de Cataluña, es de toda España".

Ante el congreso del PSdeG, que en esta misma jornada proclamó a Gonzalo Caballero como nuevo líder, Ábalos ha defendido la cita con las urnas del 21 de diciembre como una oportunidad para "restablecer la normalidad democrática" en Cataluña.

Y, tras elogiar el papel que ha tenido el PSC a lo largo de todo este proceso, al igual que han hecho los distintos socialistas gallegos que han tomado la palabra en el cónclave, ha incidido en que estos "compañeros" ahora necesitan de la implicación de todos.

De igual modo, el responsable del aparato socialista ha hecho hincapié en la importancia de estos comicios como vía para defender "el proyecto común" de toda España, pues no asistimos sólo a "un problema territorial" sino más bien a "una crisis institucional".

"HAY QUE SER TONTITO"

En este punto, se ha dirigido a "los tibios", a quienes "les da miedo tomar alguna decisión", les ha aclarado que lo que el PSOE está defendiendo es la "obra" conjunta del "régimen del 78". "Y no al gobierno del PP", ha puntualizado.

Asimismo, ha recalcado que "el no es no" no implica confrontar con quienes pretenden romper "la integración territorial de España" y su "sistema de libertades". "¡No tiene nada que ver!", ha exclamado, convencido de que "hay que ser tontitos para no entenderlo".

También ha rebatido las críticas internas de quienes afean a la ejecutiva socialista encabezada por Pedro Sánchez que no consulte a la militancia la postura que ha de mantener.

En concreto, ha esgrimido que el hecho de que las circunstancias cambien cada día no permite centrar la cuestión, de modo que ha hecho valer que "es el momento de la responsabilidad y el liderazgo", que obligan a actuar "en momentos difíciles".

Eso sí, el dirigente socialista ha prometido que habrá un Comité Federal en el que se pueda analizar la postura mantenida, partidario de la rendición de cuentas y de la participación de la militancia en la toma de decisiones.

"INMOVILISMO DEL PP"

Después de sostener que "lo que está en juego" en Cataluña "no es un gobierno, sino el sistema institucional de España" y una fractura social que "no será fácil recomponer", no sólo ha criticado la posición mantenida por las autoridades catalanas sino también del Ejecutivo estatal.

Así es que desde el principio, como ha recordado, el PSOE apeló al "diálogo" entre ambas partes, pero --ha criticado-- ninguna se avino.

Centrado en el PP, le ha reprochado su "inmovilismo" antes del día fijado para el referéndum y que fuese a "estrenarse" en esa jornada con "un espectáculo lamentable de juntar urnas y porrazos". "No deberíamos haber llegado nunca a esta situación: es el fracaso de la política y, sobre todo, de la política del PP", ha sentenciado.

A los partidos catalanes que han promovido esta situación, por su parte, les ha afeado Ábalos que pretendan que "70 diputados" puedan decidir "votando en secreto, en un acto de gallardía" el "destino de un pueblo unido histórica y familiarmente" con el resto de España.

Dicho esto, frente al relato "casposo" que tiende a hacer el PP de España, ha reivindicado "la España de la justicia, la acogedora, la España de los pueblos y la España de la fraternidad".