Ábalos no descarta nuevas elecciones en Cataluña y critica que Cs no ha "puesto ganas" tras su "victoria pírrica"

Acusa a Rajoy de no ofrecer ninguna alternativa política aunque advierte que ha visto un cambio en el presidente porque ha propuesto diálogo

"A nosotros se nos criticó mucho por hablar de dialogar en Cataluña, Rajoy lo dijo hace tres o cuatro días y nadie ha advertido el cambio. Creo que es porque nadie le da crédito"

Advierte de que si Puigdemont no es extraditado por los delitos que se le imputan Europa "quedaría en entredicho"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha apuntado a que si los partidos independentistas no proponen un candidato de consenso la salida que tiene Cataluña pasa por nuevas elecciones. "Nadie las quiere ni las queremos, pero hay pocas soluciones", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

El dirigente socialista entiende que solo hay dos escenarios o bien ERC y Junts Pel Catalunya presentan un candidato que cuente con mayoría y se someta a la legalidad o no existe otra vía que la repetición electoral. Y lamenta que la victoria "pírrica" de Ciudadanos no permite otro contexto en Cataluña tras los resultados del 21 de diciembre.

Además, carga contra la formación de Albert Rivera porque no ha "puesto ganas" para lograr un entendimiento. "Desde el minuto 1 renunciaron a ejercer toda iniciativa política, ¿de que le sirve ganar?", ha criticado el secretario de organización socialista.

"No ayudaron al PP a tener grupo propio en el Parlament, no han lanzado ninguna iniciativa. Esa es la primera fuerza y los otros, los independentistas, tienen mayoría. Es que no hay más", ha argumentado Ábalos.

Preguntado por las propuestas del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, de integrar en un Govern de concentración a todas las formaciones, Ábalos asegura que tiene mucho afecto hacia Iceta y entiende que sus iniciativas van en la línea de preservar el clima de convivencia.

Pese a justificar que esta propuesta nace del buen propósito del líder del PSC, el dirigente socialista no le da mayor recorrido al movimiento. "Es realmente imposible, es un buen propósito pero es muy complicado", ha observado.

LA SOLUCIÓN NO PASA POR RAJOY

Ábalos considera que el Gobierno actual de Mariano Rajoy no ofrece ninguna alternativa política y critica que el PP solo está en "la parte dura", en aplicar el "peso de la ley" sin ofrecer una alternativa política.

Pero el número 'tres' del PSOE se detiene, y dice haber apreciado un cambio en Rajoy porque sí ha propuesto un diálogo a los independentistas en los últimos días que "nadie ha advertido". "A nosotros se nos criticó mucho por hablar de dialogar, Rajoy lo dijo hace tres o cuatro días y nadie ha advertido el cambio. Creo que es porque nadie le da crédito", reflexiona.

"Me hace gracia que lo diga el presidente y nadie le haya preguntado que es lo que se puede negociar, sería interesante saberlo", señala Ábalos, para poco después concluir que en realidad la debilidad del Gobierno reside en su "incapacidad" para crear marcos de diálogo, por lo que entiende que la solución a la crisis no la dará el Ejecutivo de Rajoy.

EUROPA QUEDARÍA "EN ENTREDICHO" SI PUIGDEMONT NO ES EXTRADITADO

Sobre la situación judicial del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el secretario de Organización socialista valora que la cooperación judicial es "fundamental" en el plano de la Unión Europea por lo que no se plantea que Puigdemont no vaya a ser extraditado por todos los delitos que se le imputan.

"Quedaría en entredicho la propia Europa", recalca, asegurando que la UE tiene que ser un espacio común de seguridad y justicia por lo que basándose en la reciprocidad la justicia española podría denegar una petición de extradición en el futuro.

Critica Ábalos que el independentismo alimenta la "fantasía" de que Puigdemont no vaya a ser extraditado porque, una vez el independentismo no ha logrado "de manera activa" las complicidades de países del entorno tras el referéndum, ahora está intentando forzarlas. "Ahora las busca en omisiones, siempre fue ese cuento del reconocimiento, de que Europa está preocupada", asegura.

"Aquí hay un estado de Derecho, que además forma parte de la UE y ningún otro miembro puede cuestionar esta situación", ha subrayado.