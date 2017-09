Ábalos: "No hay democracia fuera del pacto de convivencia que nos hemos dado"

El secretario federal de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha demandado hoy reconducir las aspiraciones soberanistas a los promotores del 1-O porque -ha dicho- "no hay democracia fuera del juego legal, que no es sino el pacto de convivencia que todos nos hemos establecido".

El dirigente socialista ha querido enviar ese mensaje a quienes apuestan por lograr la independencia de Cataluña a través de un referéndum convocado el 1 de octubre que su partido rechaza por ilegal y les ha advertido de que, "cuando uno se salta el pacto de convivencia, no puede reclamar ningún tipo de democracia ni de convivencia alguna".

Asimismo, ha pedido cambiar sus posturas a quienes también se oponen a la iniciativa, como el PSOE, pero son partidarios de que el problema se resuelva con la intervención de las fuerzas de seguridad o de otros profesionales y no mediante el diálogo político, como plantean los socialistas.

"Por eso hemos planteado un espacio de diálogo", ha proseguido Ábalos, que ha sostenido que lo que hay que hacer es "hablar en la sede de la soberanía, donde se representa la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados, no hablar por ahí".

Y ha precisado que aludía a "lo que dice Ciudadanos ahora: 'vamos a elegir unos expertos'" para aclarar el conflicto, al tiempo que ha insistido en que tampoco considera acertada la actuación del Gobierno del PP, basada en confiar el asunto a los tribunales, por opinar que deben ser los partidos quienes lo arreglen.

Pues, en caso contrario, "entre unos que quieren que sean los jueces los que apliquen la política y otros que nos quieren llevar a que los expertos nos digan lo que hay que hacer, digo yo que los políticos, mejor, nos jubilamos", ha sentenciado, y ha apostillado, en tono jocoso: "Habrá mucha gente que lo aplaudirá, incluso".

Ábalos ha reiterado, de todas formas, que la solución del conflicto ha de ser el diálogo político, y ha agregado: "Vamos a insistir en ello, porque, además, después del 1 de octubre esto va a seguir siendo necesario".

Si bien ha matizado que esa apuesta va acompañada de una posición clara de respeto a la legalidad.

Porque "lo que no me parece bien es algunos que dicen: 'no, estamos en contra de la independencia pero, al mismo tiempo, queremos un referéndum ilegal'", ha expuesto, sentenciando que "no se puede quedar bien con todo el mundo".

Pues, "en definitiva, hay cosas muy serias que están en juego para estar intentando congraciarse con algunos elementos".

Y ha insistido en que "la situación es más seria de lo que, a veces, uno puede pensar, porque no está en juego solo una disputa de poder político", debido a que "los costes se están dando en la convivencia en Cataluña, en las relaciones entre la gente, y con eso no se puede jugar".

En esa línea, Ábalos, que ha hecho estas declaraciones en la inauguración del 13 Congreso Regional del PSOE de Canarias, en la localidad grancanaria de Vecindario, ha querido mandar "un mensaje de apoyo, de reconocimiento a los compañeros de Cataluña, que están manteniendo con claridad una posición valiente", según ha dicho.

"Hoy por hoy, somos el único dique institucional de respeto a la Ley y a la democracia en Cataluña a nivel en institucional", ha añadido, para subrayar que los socialistas son "la segunda fuerza política municipal en Cataluña, con 122 alcaldías" que han rechazado secundar los preparativos del referéndum.