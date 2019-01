Política

http://www.teinteresa.es/politica/Abalos-convocatoria-elecciones-aprobacion-PGE_0_2170583164.html

Ábalos considera que no hay que vincular la convocatoria de elecciones generales con la aprobación de los PGE

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha considerado este martes que no hay que vincular la convocatoria anticipada de elecciones generales con la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque "sería restar importancia a los presupuestos y a las ganas de pelearlos", ha sostenido. Además, ha apuntado que es una prerrogativa que tiene el presidente del gobierno y no se puede "malbaratar".